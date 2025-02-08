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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 8-2-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت، بمقدار 15 جنيها داخل محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه أمس ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 14 الأقل فئة نحو 2646 جنيها للبيع و 2663 جنيها للشراء .

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3402 جنيها للبيع و 3424 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر اننتشارا نحو 3970 جنيها للبيع و 3995 جنيها للشراء 

وسجل سعر الجرام من عيار 24 نحو 4537 جنيها للبيع و4565 جنيها للشراء.

وفي المقابل وصل سعر الجنيه الذهب نحو 31.76 ألف جنيه للبيع و 31.96 ألف جنيه للشراء

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2860 دولار للبيع و 2861 دولار للشراء.

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا للأسبوع السادس على التوالي بالإضافة إلى تسجيله مستوى تاريخي جديد خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوترات في الأسواق المالية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين لأمريكا، بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن الوضع في قطاع غزة.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 2.3% وهو ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي ليسجل أعلى سعر تاريخي عند 2886 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2861 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2801 دولار للأونصة.

خلال شهر يناير ارتفع الذهب العالمي بنسبة 6.6% ليسجل الذهب ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 9% وذلك بعد ارتفاع تخطى 27% خلال عام 2024 بأكمله، وفق جولد بيليون.

اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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