مسرحية "وحيد في المنزل" لـ سامح حسين تحقق نجاحًا كبير في أول عروضها بدبي

شهدت المسرحية الكوميدية الاجتماعية "وحيد في المنزل" للفنان سامح حسين نجاحًا كبيرًا في أول أيام عرضها بدبي، حيث رفعت لافتة "كامل العدد" منذ الليلة الأولى.
وتستمر المسرحية الكوميدية الاجتماعية "وحيد في المنزل" في العرض لمدة ثلاثة أيام على مسرح باخرة الملكة إليزابيث ، وسط إقبال جماهيري واسع وإشادة نقدية بأداء فريق العمل.
تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي، متناولةً قضية التفكك الأسري في المجتمع بأسلوب يجمع بين التراجيديا والكوميديا، مما جعلها تحظى بتفاعل كبير من الجمهور.
يضم العرض نخبة من النجوم، على رأسهم سامح حسين، إيمان غنيم، عبد المنعم رياض، محمد يوركا، محمد مصطفى تيكا، باسم سليمان، سهيلة الأنور، ومن تأليف وإخراج عمرو حسن.
حملت مسرحية "وحيد في المنزل" تصميمات الديكور والأزياء توقيع أحمد شربي، فيما جاءت الموسيقى والألحان من إبداع زياد هجرس، والأشعار المميزة للشاعر طارق علي، مع توزيع موسيقي مصطفى حافظ، كما تولى أحمد نور تصميم البوستر والتصوير، وأشرف على إدارة الإنتاج ميدو، بينما قام بالإخراج المنفذ أشرف عمرو، والمساعد حسن علي، تحت إشراف عام محمد عادل أبو حجازي وإنتاج الموفق .
يُذكر أن هذه التجربة المسرحية تمثل مزيجًا فريدًا من الكوميديا والدراما والرومانسية، مما يجعلها عرضًا استثنائيًا يلامس قلوب الجماهير في دبي.