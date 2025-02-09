طريقة عمل كب كيك الفراولة بالخطوات

يعد كب كيك الفراولة من المخبوزات المميزة التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليك طريقة تحضير كب كيك الفراولة

مكونات كب كيك الفراولة

1 1/2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1/2 كوب زبدة (بحرارة الغرفة)

2 بيض

1/2 كوب حليب

1 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب فراولة مفرومة (أو أكثر حسب الرغبة)

للتزيين:

1/2 كوب كريمة خفق

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

1/2 كوب فراولة مهروسة (للصوص)

قطع صغيرة من الفراولة للتزيين



طريقة تحضير كب كيك الفراولة

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

في وعاء كبير، اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط خفيفاً وكريميًا.

ضيفي البيض واحداً تلو الآخر، واستمري في الخفق بعد كل إضافة، وضعي الفانيليا واخلطي جيدًا.

في وعاء آخر، امزجي الدقيق، البيكنج بودر، والملح.

ضيفي خليط الدقيق تدريجياً إلى الخليط الرطب بالتناوب مع الحليب، مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس المزيج.

ضعي الفراولة المفرومة إلى الخليط وامزجي بلطف.

وزعي الخليط في قوالب الكب كيك (يمكن استخدام أوراق الكب كيك) حتى يتم ملء حوالي 3/4 منها.

اخبزي الكب كيك في الفرن لمدة 18-20 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في المنتصف.

في وعاء، اخفقي كريمة الخفق مع السكر البودرة حتى تتشكل كريمة سميكة.

ضيفي الفراولة المهروسة إلى الكريمة واخلطيها جيدًا.

بعد أن يبرد الكب كيك تمامًا، زينيه بالكريمة المخفوقة بنكهة الفراولة.

ضعي قطعًا صغيرة من الفراولة على السطح لتزيين الكب كيك.