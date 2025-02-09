كريم اغاخان | 10 معلومات بارزة عن تاريخ الأمير الراحل

كريم أغاخان اسم ترّد كثيرًا على منصات التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن خبر وفاته، ودارت عدة تساؤلات أبرزها من هو؟ وما قصته التي تنال اهتمال كثير من الناس في مصر والعالم؟.. وفى إطار ذلك يرصد “صدى البلد” أبرز 10 معلومات عنه.



فقد وصلت الطائرة الخاصة التابعة لشركة "جلوبل جيت"، القادمة من العاصمة البرتغالية لشبونة، إلى مطار أسوان الدولي مساء أمس السبت 8 فبراير ، وعلى متنها 80 راكبًا من أسرة كريم اغاخان وأعضاء الطائفة الإسماعيلية للمشاركة في المراسم.

كريم اغاخان

كريم اغاخان| 10 معلومات بارزة عن تاريخ الراحل .



1- الأمير كريم الحسيني معروف بـ آغاخان الرابع

2- تولى قيادة الطائفة الإسماعيلية في العشرين من عمره

3- ورث مقاليد حكم سلالة مسلمة شيعية

4- تضم حوالي 15 مليون شخص في 35 دولة حول العالم

5- عُرف كريم اغاخان بأنه واحدًا من أغنى الحكام الوراثيين في العالم

6- يمتلك شبكة آغا خان للتنمية

7- توفي عن عمر يناهز 88 عامًا

8- أوصي بدفنة في مصر بحسب وصيته في محافظة أسوان

9- ولد كريم اغاخان في 13 ديسمبر 1936 في جنيف

10- استخدم ثروته الهائلة 13 مليار دولار ليقوم بمشروعات تنموية وصحية لمجتمعه

يذكر أن كانت أجواء طفولته محاطة بالتعلم والشغف، حيث التحق بمعهد لو روزي في جنيف قبل أن يتابع دراسته في جامعة هارفارد وتخصص في التاريخ الإسلامي.

في عام 1957، تولى زعامة الطائفة الإسماعيلية ليصبح الإمام التاسع والأربعين، في وقت كان فيه لا يزال طالبًا في العشرين من عمره.