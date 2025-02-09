طبيب الأهلي يكشف موقف «بن شرقي» و«وسام أبوعلي» من اللحاق بمبارة القمة أمام الزمالك

أعلن أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي في تصريحات حصرية للكورة مع فايق عن تفاصيل الإصابات ومدة غيابات اللاعبين.



وقال طبيب الأهلي: "بن شرقي كان يعاني من شد في العضلة الأمامية تحتاج 10 أيام منذ تواجده بالريان.. بن شرقي يشارك بشكل جزئي في التدريبات وعلى آخر الأسبوع يكون جاهزًا للمباريات ، غير صحيح ما تردد عن تجدد إصابة بن شرقي".



وأشار : "بن شرقي سيكون جاهزًا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري

علي معلول لائق طبيًا ويشارك في التدريبات بشكل كامل منذ 5 أسابيع

لا توجد محاذير طبية لمشاركة علي معلول في المباريات الأمر يتوقف على الجانب البدني والفني".



واستكمل: "إمام عاشور جاهز لمباراة غزل المحلة و“داري” بدأ المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الأهلي وبات جاهزا من الجانب الطبي".



وأضاف: "أشرف داري لا يعاني من إصابة مزمنة وتعرض للإصابة في الخلفية لأول مرة.

وأكمل: "طاهر محمد طاهر في المرحلة الأخيرة ويعود خلال أسبوع للمباريات".



وأكد: "وسام أبو علي يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل ويحتاج من أسبوع لـ10 أيام للعودة.. من الناحية الطبية يستطيع وسام أبو علي اللحاق بمباراة القمة".



وأتم: "يحيى عطية الله يحتاج لشهر من أجل العودة للملاعب بعد جراحة الوجه

ياسر إبراهيم يحتاج لقرابة الأسبوعين من أجل العودة للملاعب".