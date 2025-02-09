هشام طلعت مصطفى يرد على «ترامب» بشأن الاستثمار في قطاع غزة |فيديو

علّق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص إنشاء منطقة استثمارية في قطاع غزة، قائلا: "هذا الأمر لم يحدث في أي مكان بالعالم".

وأكد "طلعت مصطفى" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، أن تنفيذ أي مشروع في غزة يتطلب الحصول على رضا من السكان المحليين، موضحًا أنه لا يوجد أي منطق يسمح بالبدء في مشاريع كبيرة دون القبول الكامل من أهالي المنطقة.

وأوضح رجل الأعمال، أن التكلفة الباهظة تعكس حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمنطقة، مؤكدًا أن استثمار أي أموال في القطاع يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني غير موجود في الوقت الحالي.

التكلفة اللازمة لهذا المشروع قد تصل إلى 2 تريليون دولار

وأشار إلى أن الاستثمار في إعادة إعمار القطاع لا يمكن أن يتحقق بدون استقرار كامل وقبول دولي ومحلي فضلا عن عملية الاستثمار، مضيفًا أن التكلفة اللازمة لهذا المشروع قد تصل إلى 2 تريليون دولار.

وتساءل رجل الأعمال : "كيف يمكن أن يتم التعامل مع صاحب الأرض بهذا الأسلوب؟.. وهذا النوع من المشاريع غير قابل للتنفيذ دون رضا الأطراف المعنية، هل هذا منطقي وكلام عملي وله قبول عالمي؟.