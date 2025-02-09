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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مناخ بورسعيد يتابع إصلاح كسر ماسورة مياه بجوار معرض «أهلاً رمضان»|صور

رئيس مناخ بورسعيد يتابع إصلاح كسر ماسورة مياه بجوار معرض "أهلا رمضان"
رئيس مناخ بورسعيد يتابع إصلاح كسر ماسورة مياه بجوار معرض "أهلا رمضان"
محمد الغزاوى

تابع  محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، بمحافظة بورسعيد فى إطار حرص حي المناخ على التحرك السريع للتعامل مع أي طارئ وضمان تقديم أفضل الخدمات لأهالي الحي أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بجوار معرض "أهلا رمضان" ضمن مبادرة "كلنا الواحد" التابع لوزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن بورسعيد بمنطقة اللنش المطلة علي ميدان الشهيد " الرائد هشام عباس" المعروف بميدان الصيادين سابقاً ، جاء ذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس لضمان سرعة الإنجاز ومعالجة المشكلة بشكل نهائي.

ورافق  رئيس الحي في الجولة الميدانية  السيد الضوي، سكرتير الحي، حيث تم التأكد من تقدم العمل وسير الإصلاحات وفق الخطة الموضوعة، وشفط المياه الناتجة عن الأعمال. وقد تم نشر فرق العمل في الموقع فور تلقي البلاغ، مما يعكس الالتزام بالاستجابة السريعة لحل المشكلات التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية.

تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة


أكد  محمد أحمد فواز أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة الحياة في حي المناخ. كما شدد على أهمية التواجد الميداني المستمر لمتابعة الأعمال والتأكد من تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة.

وأضاف أن الحي يلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة في رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي تركز على تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات مياه نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.

دعوة للتعاون المستمر


ودعا رئيس حي المناخ جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي أعطال أو مشكلات قد تواجههم لضمان التدخل السريع وحلها في أقصر وقت ممكن، مؤكدًا أن الحي سيواصل العمل بكل جدية لتحقيق رضا سكانه وتوفير بيئة معيشية أفضل للجميع.

بورسعيد حي المناخ أهلا رمضان

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