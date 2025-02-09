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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة للسكان.. رئيس مناخ بورسعيد: رفع أكوام رتش الإسكان الاجتماعي والتعاوني|صور

عقب الانتهاء من القطاعين الأول والثاني وفي ظل أجواء شتوية باردة رئيس مناخ بورسعيد يتابع رفع أكوام الرتش
عقب الانتهاء من القطاعين الأول والثاني وفي ظل أجواء شتوية باردة رئيس مناخ بورسعيد يتابع رفع أكوام الرتش
محمد الغزاوى

واصل محمد أحمد فواز رئيس حي المناخ فى محافظة بورسعيد اعمال بدء المرحلة الثالثة من الجهود المكثفة لرفع أكوام الرتش والمخلفات بمحيط أبراج الإسكان الاجتماعي و التعاوني في شارع أسوان التابعة لمشروع "سكن لكل المصريين"، بنطاق حي المناخ ، عقب الانتهاء من القطاعين الأول والثاني بالكامل ، والتي تأتي استجابة مباشرة لشكاوى سكان المناطق السكنية الجديدة، وضمن خطة شاملة لتحسين البيئة المعيشية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد ،بالمتابعة الميدانية المستمرة وسط الأجواء الشتوية الممطرة شديدة البرودة. 

 ويتفقد محافظ بورسعيد بشكل دوري ومستمر أعمال رفع الرتش وتحسين البنية التحتية والتي انتهت من منطقة الحرية لمتابعة الجهود المبذولة لتهيئة البيئة السكنية هناك. سواء بمحيط أبراج الإسكان الاجتماعي بمنطقة اللنش التابعة لمشروع "سكن لكل المصريين"، حيث يشرف على مراحل العمل الجارية كما وجه بضرورة تكثيف الجهود لاستكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن، ويتم نقل كميات الرتش المتراكم إلى مواقع مخصصة وآمنة في الكيلو 14 جنوب بورسعيد، حيث كان يشكل هذا التراكم مصدر إزعاج للسكان.

وكان قد صرح اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد  قائلًا:"نحن ملتزمون بتنفيذ رؤية متكاملة لتحسين البيئة المعيشية في جميع أحياء بورسعيد، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة لسكان المناطق الجديدة. مستمرون في المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة."

و أكد رئيس حي المناخ أن العمل يتم بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة في المناطق المستهدفة لإزالة أي تراكمات للرتش تؤثر على حياة السكان.

بورسعيد محافظ بورسعيد المناخ إزالة أكوام الرتش

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