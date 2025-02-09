حقهم ينعمون بالاستقرار.. هشام طلعت مصطفى: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه|فيديو

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه مهما عرض عليه بدائل أخرى، مؤكداً أن الفلسطينيين حقهم ينعمون بالاستقرار والحياة الكريمة.

وأضاف "طلعت مصطفى" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" أن العالم شاهد ما حدث في قطاع غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني بسبب الظلم والانتهاكات الذي مارسها جيش الاحتلال بكل عنف.

تهجير الفلسطينيين

وأوضح رجل الأعمال، أن هناك قصدًا وتعنتاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجرائم والانتهاكات وقصف المباني التي تمت ضد الشعب الفلسطيني، لغرض القهر والتهجير وعدم العودة للقطاع.