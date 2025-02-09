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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصطفى بكري: كل مصر تدعم القضية الفلسطينية وترفض التهجير القسري

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا أمام الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية.

 كما أشاد بدعوة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بعقد قمة عربية الشهر الجاري، ضمن جهود الدولة لوقف مخططات التهجير. 

و قال مصطفى بكري، إن هناك اتفاقا تم توقيعه بين إثيوبيا وإسرائيل عن المياه والطاقة المتجددة، وهو الأمر الذي يكشف حجم التداعيات والتحديات التي تتعرض لها مصر. 

وقال: لا تشكيك ضد مصر أو تشكيك في قياداتها، مؤكدا أن حكمة الرئيس توجب على كل مصري أن يقف خلف الدولة المصرية لمواجهة الامتداد الصهيوني. 

وأكد أن كل مصر مع القضية الفلسطينية ويدعم أبناء الشعب، فضلا عن رفض أي شكل من أشكال التهجير. 

وطالب بكري، رئيس النواب، والوكيلين، الدعوة بكل ما أوتوا من قوة لمواجهة هذا المخطط.

القضية الفلسطينية الجلسة العامة لمجلس النواب التهجير المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب مصطفى بكري

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