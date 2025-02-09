للأسبوع الثامن.. إقامة "سوق اليوم الواحد" بالزقازيق لبيع السلع بأسعار مخفضة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أنه استكمالا لتنفيذ أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة، تم اليوم إقامة “سوق اليوم الواحد” بمدينة الزقازيق حي الصيادين، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪ والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتى نهاية اليوم.

وأشار المحافظ إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

وأوضح المحافظ أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين للإستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة من السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وارز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه وكذا السلع الغير غذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار 31 يوما، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة على جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنه لكافة المواطنين، مؤكداً أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الإلتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.

وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية ترفع درجة الاستعدادات للبدء في إقامة معارض( أهلا ً رمضان) بنطاق المحافظة بدءا من الشهر الجار مع تخصيص ركن ثابت لأهلاً رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.