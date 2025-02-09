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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل.. جامعة الزقازيق تطلق فاعليات الأسبوع البيئي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالشرقية، اليوم الأحد، أولى فعاليات احتفال الجامعة بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٥،  تحت شعار "مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" تحت رعاية الدكتورة جيهان يسرى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، وبحضور الدكتور مجدى الحصرى، رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.

 جاء ذلك بمشاركة  الدكتور إيهاب الببلاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد سالم، أمين عام الجامعة، وعدد من العمداء، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدراء الكليات.

أَشَادَ الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق بجهود الشراكة المتواصلة بين وزارة البيئة، والجامعة مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تكثيف حملات التوعية؛ لتشجيع طلاب الجامعة والمواطنين من المجتمع الخارجي على مواجهة التحديات البيئية الحالية، والحفاظ على سبل الحياة المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، كما أَكَّدَ سيادته أَنَّ التحول الأخضر العادل لن يتحقق دون مشاركة فئات المجتمع، وتعزيز الحوار المجتمعى.  

أضافت الدكتورة جيهان يسري أَنَّ فعاليات اليوم الأول تتضمن افتتاح المقر الجديد لمشتل الجامعة، وتوزيع عدد (300) شجرة مهداة من جهاز شئون البيئة لكليات الجامعة، كما سيتم استكمال الفعاليات بكليات الجامعة على مدار الأسبوع، وستنظم كُلُّ كلية أنشطة توعوية وندوات، ومحاضرات، ومسابقات بيئية، وورش عمل، ومعارض لمنتجات تدوير المخلفات، وأنشطة ترفيهية، وذلك بهدف رفع الوعي البيئي بقضايا البيئة، وتنمية روابط الانتماء لمصر وتقويتها، وتوجيه الطلاب والمسئولين للاهتمام بالبيئة، من خلال تنفيذ فعاليات وأنشطة داخل كليات الجامعة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والتنوع البيولوجي، والمحميات الطبيعية تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

الشرقية جامعة الزقازيق رئيس جامعة الزقازيق

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