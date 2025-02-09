لأول مرة.. محمد شوقى يظهر فى مران الأهلي بعد توليه منصبه الجديد

ظهر محمد شوقى، نائب المدير الرياضى للنادى الأهلى، فى مران المارد الأحمر المقام حالياً بملعب مختار التتش ليبدأ ممارسة مهام منصبه الجديد.

وأنهى النادى الأهلى المرحلة الأولى من خطة تطوير قطاع الكرة، التي ركزت على تلبية احتياجات الفريق الأول ووضع آليات العمل الداخلية للفترة القادمة.

في ذات الإطار، وبعد اجتماع مسئولى قطاع الكرة بالأهلى، تقرر تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم، أما المرحلة الثانية من التطوير، فتشمل باقي قطاع الكرة بهدف تعزيز البناء الرياضي الشامل، وتحقيق الأهداف المنشودة.

ويظهر محمد شوقى ، نائب المدير الرياضى للنادى الأهلى، على دكة بدلاء المارد الأحمر لأول مرة بداية من مواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.