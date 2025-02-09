وزير الصحة اللبناني: القطاع يعاني انتكاسة خطيرة جراء العدوان الإسرائيلي

أكد الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة العامة اللبناني، أن القطاع الصحي في لبنان تعرض لانتكاسة كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال استهدفت البنية التحتية الصحية، والمستشفيات، ومخزون الدواء، والعمليات الجراحية الأساسية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" عبر قناة "القاهرة الإخبارية", شدد ناصر الدين على أن لبنان كان يعاني من تحديات صحية كبيرة قبل الحرب، لكن الضربات العسكرية المستمرة زادت من تفاقم الأزمة، مما أدى إلى تدهور الخدمات الطبية في البلاد.

بناء القطاع الصحي

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تسعى لإعادة بناء القطاع الصحي عبر: إصلاح وتأهيل المستشفيات والمرافق الصحية المتضررة، تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدول العربية لتوفير الدعم اللازم، تحسين الخدمات الطبية وضمان استمراريتها في ظل الظروف الراهنة.

وأكد ناصر الدين أن إعادة النهوض بالقطاع الصحي يعد من أولويات الحكومة اللبنانية، مشددًا على أن لبنان بحاجة إلى دعم ومساعدات كبيرة من المجتمع الدولي لضمان استعادة عافية النظام الصحي وتأمين الخدمات الطبية للمواطنين.