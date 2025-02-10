مناخ بورسعيد يستجيب لشكاوى المواطنين

شنت الأجهزة التنفيذية فى حى المناخ بمحافظة بورسعيد تنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومتابعة محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ،حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمنطقة اللنش التابعة لمشروع "سكن لكل المصريين".

حملة لإزالة الحواجز الحديدية في مشروع "سكن لكل المصريين"

استهدفت الحملة إزالة الحواجز الحديدية المخالفة الموضوعة بين أبراج الإسكان الاجتماعي، استجابة لشكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من الحواجز الحديدية الموضوعة بشكل مخالف أمام الأبراج السكنية والتي كانت تُستخدم لانتظار السيارات، مما أعاق الحركة المرورية وتم فتح الشوارع أمام المارة والمركبات استجابة لشكاوى الأهالي من عودة الإشغالات التي شوهت المظهر الحضاري للمنطقة.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بحي المناخ للحفاظ على المظهر الحضاري للحي. ووضعت إدارة الحي برئاسة الأستاذ محمد أحمد فواز آلية محكمة للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، بالتعاون مع فريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات تتماشى هذه الجهود مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وخاصة تلك المتعلقة بتحسين جودة الحياة في المناطق العمرانية. كما تُبرز هذه الخطوة فعالية منظومة تلقي شكاوى ومقترحات المواطنين، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويحقق رضا سكان حي المناخ.

إعادة تركيب بلاط "الإنترلوك" بمدخل عمارة سكنية بالمنطقة الخامسة



وفي إطار منظومة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين التي ينفذها حي المناخ، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبمتابعة وتكليفات الأستاذ محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، استجابت الأجهزة التنفيذية عقب تلقي شكوى قاطني عمارة سكنية بالمنطقة الخامسة المطلة على شارع محمد بك فريد "كسرى" بشأن إعادة الشيء لأصله بعد إصلاح ماسورة المياه التي تعرضت للكسر.

وعليه وجه رئيس حي المناخ بتحرك إدارتي الطرق والمنشآت الصحية على الفور لإنهاء المشكلة، حيث تم إعادة تركيب بلاط الإنترلوك بمدخل العمارة، بما يضمن تسهيل حركة المواطنين، خاصة كبار السن، ويعيد المظهر الجمالي للمنطقة بما يتماشى مع تطوير الشوارع المحيطة

حي المناخ يستجيب لشكاوى المواطنين.. إصلاح عاجل لمواسير الصرف الصحي ضمن منظومة الاستجابة السريعة



وفي إطار منظومة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين التي ينفذها حي المناخ ضمن خطة محافظة بورسعيد لتحسين جودة الخدمات، وبناءً على توجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومتابعة وتكليفات محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، تحركت الأجهزة التنفيذية فور تلقي شكوى من قاطني عمارة سكنية بمنطقة اللاسلكي حول تضررهم من تلف مواسير الصرف الصحي ، والتي تسببت في أضرار داخل الوحدات السكنية.

على الفور، قامت إدارة شئون البيئة بالمعاينة الميدانية وإبلاغ السكان بضرورة تنفيذ الإصلاحات العاجلة، مع منحهم مهلة أسبوع واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم الالتزام. وبفضل سرعة الاستجابة وتفاعل المواطنين، تم تغيير مواسير الصرف الصحي بالكامل في أقل من أسبوع، مما ساهم في حل المشكلة بشكل فوري.

يأتي هذا التحرك السريع في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠، لا سيما الهدف السادس المتعلق بضمان توفير خدمات الصرف الصحي المستدامة، والهدف الحادي عشر الخاص بتحسين جودة الحياة في المدن والمجتمعات. ويؤكد حي المناخ التزامه المستمر بتعزيز كفاءة آليات تلقي الشكاوى والتفاعل الفوري معها لضمان راحة المواطنين وتحقيق بيئة حضرية مستدامة ومتطورة.