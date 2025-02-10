قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار وحرق منازل واعتقالات.. العنف الإسرائيلي يتصاعد في الضفة الغربية
أسعار الدواجن اليوم في المزارع والأسواق
دعم مشروعات التخرج وخلق فرص عمل وتلبية احتياجات السوق .. خطوات جديدة للجامعات التكنولوجية مع أصحاب المصانع والشركات
حماس: تصريحات ترامب بشأن شراء غزة تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة
مفاجأة في عرض الزمالك الأخير لتجديد عقد زيزو
بسبب أزمة حكومية.. الرئيس الكولومبي يدعو إلى استقالة جميع وزرائه
كولر يجهز علي معلول لمباراة الزمالك في الدوري
روسيا تضع شرطا أساسيا لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا
حيوان مفترس بالشرقية| العثور على تمساح في ترعة بمنيا القمح.. تفاصيل
السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات خلال شهر رمضان.. جدول التعديل
خطة ترامب لوقف حرب أوكرانيا.. زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية
أحمد بلال: زيزو لا يستحق المقابل المادي المعروض عليه من الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مناخ بورسعيد يستجيب لشكاوى المواطنين

استجابات فورية لشكاوى المواطنين بمناخ بورسعيد
استجابات فورية لشكاوى المواطنين بمناخ بورسعيد
محمد الغزاوى

شنت الأجهزة التنفيذية فى حى المناخ بمحافظة بورسعيد تنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومتابعة  محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ،حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمنطقة اللنش التابعة لمشروع "سكن لكل المصريين". 

حملة لإزالة الحواجز الحديدية في مشروع "سكن لكل المصريين" 

 استهدفت الحملة إزالة الحواجز الحديدية المخالفة الموضوعة بين أبراج الإسكان الاجتماعي، استجابة لشكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من الحواجز الحديدية الموضوعة بشكل مخالف أمام الأبراج السكنية والتي كانت تُستخدم لانتظار السيارات، مما أعاق الحركة المرورية وتم فتح الشوارع أمام المارة والمركبات استجابة لشكاوى الأهالي من عودة الإشغالات التي شوهت المظهر الحضاري للمنطقة.

 تأتي هذه الحملة ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بحي المناخ للحفاظ على المظهر الحضاري للحي. ووضعت إدارة الحي برئاسة الأستاذ محمد أحمد فواز آلية محكمة للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، بالتعاون مع فريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات تتماشى هذه الجهود مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وخاصة تلك المتعلقة بتحسين جودة الحياة في المناطق العمرانية. كما تُبرز هذه الخطوة فعالية منظومة تلقي شكاوى ومقترحات المواطنين، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويحقق رضا سكان حي المناخ.

إعادة تركيب بلاط "الإنترلوك" بمدخل عمارة سكنية بالمنطقة الخامسة
 

وفي إطار منظومة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين التي ينفذها حي المناخ، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبمتابعة وتكليفات الأستاذ محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، استجابت الأجهزة التنفيذية عقب تلقي شكوى قاطني عمارة سكنية بالمنطقة الخامسة المطلة على شارع محمد بك فريد "كسرى" بشأن إعادة الشيء لأصله بعد إصلاح ماسورة المياه التي تعرضت للكسر.

وعليه وجه رئيس حي المناخ بتحرك إدارتي الطرق والمنشآت الصحية على الفور لإنهاء المشكلة، حيث تم إعادة تركيب بلاط الإنترلوك بمدخل العمارة، بما يضمن تسهيل حركة المواطنين، خاصة كبار السن، ويعيد المظهر الجمالي للمنطقة بما يتماشى مع تطوير الشوارع المحيطة

حي المناخ يستجيب لشكاوى المواطنين.. إصلاح عاجل لمواسير الصرف الصحي ضمن منظومة الاستجابة السريعة


وفي إطار منظومة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين التي ينفذها حي المناخ ضمن خطة محافظة بورسعيد لتحسين جودة الخدمات، وبناءً على توجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومتابعة وتكليفات  محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ، تحركت الأجهزة التنفيذية فور تلقي شكوى من قاطني عمارة سكنية بمنطقة اللاسلكي حول تضررهم من تلف مواسير الصرف الصحي ، والتي تسببت في أضرار داخل الوحدات السكنية.

على الفور، قامت إدارة شئون البيئة بالمعاينة الميدانية وإبلاغ السكان بضرورة تنفيذ الإصلاحات العاجلة، مع منحهم مهلة أسبوع واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم الالتزام. وبفضل سرعة الاستجابة وتفاعل المواطنين، تم تغيير مواسير الصرف الصحي بالكامل في أقل من أسبوع، مما ساهم في حل المشكلة بشكل فوري.

يأتي هذا التحرك السريع في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠، لا سيما الهدف السادس المتعلق بضمان توفير خدمات الصرف الصحي المستدامة، والهدف الحادي عشر الخاص بتحسين جودة الحياة في المدن والمجتمعات. ويؤكد حي المناخ التزامه المستمر بتعزيز كفاءة آليات تلقي الشكاوى والتفاعل الفوري معها لضمان راحة المواطنين وتحقيق بيئة حضرية مستدامة ومتطورة.

بورسعيد شكاوى المواطنين مناخ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

لتحسين مستوى المعيشة.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة قبل شهر رمضان

موعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوري

موعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوري

حالة الطقس

تحول مفاجئ .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

موعد صرف الحد الأدنى للأجور بالزيادة الجديدة

7000 جنيه.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالزيادة الجديدة

البريد المصري يطلق تحذيرًا عاجلًا لملايين العملاء بكافة المحافظات

البريد المصري يطلق تحذيرًا عاجلًا للعملاء بكافة المحافظات.. ما القصة؟

أمطار وبرد شديد.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا

أمطار وبرد شديد | الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا .. درجات الحرارة

الحد الأدنى للأجور

الساعة بـ 28 جنيه والحسابة بتحسب.. بشرى للعمالة المؤقتة

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجر

ترشيحاتنا

الشاب الضحية بالغربية

الأسر والعائلات تحتشد أمام مستشفى المحلة بسبب مقـ.تل نجل صاحب محل مأكولات.. صور

طالب جامعة حلوان

قصة طالب جامعة حلوان.. أصيب داخل الحرم الجامعي بسبب التيك توك

المستشار خالد الشباسي

المؤبد لعصابة "بتمان المصري" للاتجار في المخدرات بـ 130 مليون جنيه

بالصور

ختام بطولة الجمهورية للملاكمة رجال .. صور

بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة

حفل كامل العدد.. مروة ناجي تشعل الأجواء في لبنان لإحياء ذكرى لأم كلثوم

مروة ناجي
مروة ناجي
مروة ناجي

فيديو

أمينة خليل

رمضان 2025.. علاقات اجتماعية معقدة في برومو مسلسل لام شمسية

كائنات فضائية في مصر

كائنات فضائية في مصر؟.. أضواء غريبة تغزو سماء الشرقية

ايمان عبد اللطيف

تحذير من الأرصاد لسكان هذه المحافظات .. ماذا سيحدث؟

ايمان عبد اللطيف

9 عطلات رسمية .. تفاصيل إجازات شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد