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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: حكم بيراميدز وسموحة لو كان بيتعلم التحكيم مش هيعمل كده

بيراميدز وسموحه
بيراميدز وسموحه
رباب الهواري

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن التحكيم في مصر يمر بمرحلة سيئة جدًا في الوقت الحالي، وهناك أخطاء فادحة في المباريات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" طاقم حكام مباراة بيراميدز وسموحة، لو كان بيتعلم التحكيم  لن يفعل ما فعله في المباراة، ودا بالتزامن في وجود بوساكا لمنح الحكام محاضرات لتطوير التحكيم".

وتابع: "لجنة الحكام اختارت للمباراة طاقم ليس قوي وكأن اللقاء سهل، وشهد أخطاء فادحة، وهذا لا يصح في مباريات حساسه، وعقب المباراة سموحة أصدر بيان، كما طلب الأهلي بضرورة تعيين خبير أجنبي، بجانب حكام أجانب لمباراة القمة".

وأشار إلى أن الأهلي أصدر بيان عقب مباراة بيراميدز، في حين لم يصدر أي بيان من الزمالك، بينما كان أصدر بيانًا عقب أحد لقاءات الأهلي التي شهدت أخطاء، وقام أحمد سليمان بعمل منشور وطالب بإلغاء الدوري".

وواصل: "اتحاد الكرة، أعلن عن تعيين أوسكار، لرئاسة لجنة الحكام، ويمتلك سيرة ذاتية جيدة كحكم، والبعض تحدث عن وقائع تحرش جنسي للخبير الأجنبي، وقام برفع قضايا عليهم والفيفا تدخل وحول الأمر للجنة الأخلاق".

وأضاف:" هل سيحقق أوسكار النجاح في اتحاد الكرة، والتحكيم في مصر سئ لأقصى درجة".
وعن ميشالاك قال:" عقب إغلاق باب القيد، ميشالاك قام بإرسال انذار للنادي بفسخ التعاقد بسبب مستحقاته، وعند التعاقد مع اللاعب المجلس كان سعيد وكأنه تعاقد مع مبابي، ولكن الأن أصبح عبء كبير على الزمالك وأزمة كبيرة جدًا".

وعن تعيين محمد شوقي في الأهلي قال:" الأهلي قرر تعيين محمد شوقي، نائب مدير رياضي لشئون كرة القدم، وده مسمى للتحايل على منصب مدير الكرة الذي يرفضه مارسيل كولر".

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