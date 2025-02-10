وصول غواصة أمريكية نووية إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية، وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى قاعدة بوسان (على بعد حوالي 320 كيلومترا جنوب شرق سول) لتجديد الإمدادات وإراحة أفراد الطاقم.

وذكرت البحرية الكورية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الاثنين، "أن الغواصة النووية الهجومية يو إس إس ألكسندريا، وهي من فئة لوس أنجلوس، دخلت القاعدة البحرية" مشيرة إلى إجراء أنشطة مشتركة لتعزيز التعاون بين البحريتين الكورية الجنوبية والأمريكية وتعزيز موقفهما الدفاعي المشترك".

يأتي هذا بعد نحو ثلاثة أشهر من زيارة الغواصة "يو إس إس كولومبيا" وهي من فئة لوس أنجلوس للقاعدة البحرية الجنوبية الشرقية؛ وذلك لأغراض مماثلة في نوفمبر الماضي.