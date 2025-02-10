حماس ترد على ترامب: غزة لأهلها ولن يغادروها إلا إلى مدنهم المحتلة عام 1948

استنكر رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طرح فيها فكرة شراء وامتلاك قطاع غزة، معتبرة إياها "عبثية" وتعكس "جهلاً عميقاً" بالقضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام.

وأكد رئيس حركة حماس في غزة أن غزة ليست عقاراً يُباع ويشترى، بل هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة التي لا يمكن التفريط فيها.

وقال الحية: "التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات هو وصفة فشل وتجاهل لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني "لن يغادر أرضه" وأن الفلسطينيين سيتصدون لجميع محاولات التهجير أو الترحيل.

وقال الحية: "غزة لأهلها ولن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948".

وشدد الحية على أن "طوفان الأقصى" هو مرحلة أولى في طريق تحرير فلسطين.

وأكد أن هذه الحملة "وحدت الأمة" للدفاع عن غزة ضد العدوان الصهيوني، مشيراً إلى أن "طوفان الأقصى" سيمهد لرحيل الاحتلال وانتصار فلسطين.