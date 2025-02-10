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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس مجموعة فنادق عالمية: نسعى لضخ استثمارات في مصرحة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
ولاء عبد الكريم

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، راؤول جونزاليز الرئيس التنفيذي لمجموعة بارسيلو للفنادق، لاستعراض فرص الاستثمار في مصر في قطاع السياحة وإنشاء الفنادق، في إطار زيارت الوزير الحالية لدولة إسبانيا. 

وقال الوزير، إن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في مجالات الفنادق والسفر والمنتجعات السياحية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمجموعة للاستثمار والتوسع في السوق المصري.

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض رغبة المجموعة في الاستثمار في مصر في عدد من الوجهات السياحية مثل القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار خطة الدولة لمضاعفة عدد السياح القادمين إلى مصر للوصول إلى 30 مليون سائح، وهو الأمر الذي يستلزم مضاعفة الطاقات الفندقية لتبلغ نحو 230 ألف غرفة فندقية والوصول بها إلى نصف مليون غرفة.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة على جذب أكبر السلاسل الفندقية العالمية للمساهمة بخبراتها واستثماراتها في تنمية وتطوير القطاع الفندقي، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال السياحة، وكذا الفرص المتاحة لدى الصندوق السيادي في مجال الفنادق.

وأوضح «الخطيب» أن اللقاء استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير المباني الأثرية والتاريخية التابعة لعدد من الوزارات بالقاهرة والإسكندرية والتي يمكن إعادة تأهيلها لتكون فنادق سياحية، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك عدداً من الوكالات السياحية الخاصة بها وعدد من شركات الطيران الأمر الذي يوضح أهمية الشراكة مع شركة بهذا الحجم.

من جانبه قال راؤول جونزاليز الرئيس التنفيذي لمجموعة بارسيلو للفنادق، إن الشركة تعد إحدى أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر، والتي تدير وتمتلك 66 ألف غرفة فندقية، مشيرا إلى أنه من المنتظر زيارة وفد من الشركة للقاهرة لبحث عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات السياحية والفندقية، حيث أن الشركة تدير فندقين في مصر حاليا وجاري التفاوض بشأن الاستحواذ والمشاركة في عدد من المشروعات.

وأوضح جونزاليز، أن الشركة لها تجربة استثمارية مؤخرا في مصر في أحد المراكب النيلية، والتي تعد بداية لدخولها في مجال إدارة الفنادق العائمة، حيث إن السياحة النيلية تعد من البرامج التقليدية للسائح الإسباني، مشيرا إلى ثقة واهتمام الشركة بالسوق المصري حيث أن الشركة تأمل في التواجد وضخ استثمارات في مصر ولديها خطط استثمارية طموحة بالسوق المصري.

وزير الاستثمار قطاع السياحة فرص الاستثمار

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