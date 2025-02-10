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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام سراج الدين رئيسا للقطاع التجاري باتحاد الكرة

عصام سراج الدين
عصام سراج الدين
عبدالله هشام

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ، تعيين الدكتور عصام سراج الدين رئيسا للقطاع التجاري بالاتحاد.

وعقد أبو ريدة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد جلسة اليوم مع سراج الدين ، لمناقشة الأفكار  وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

مناصب عصام سراج الدين 

تولى عصام سراج الدين العديد من المناصب المرموقة أخرها كمساعد لوزير الشباب والرياضة للتسويق والشؤون التجارية.


تولي منصب مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قبل عدة سنوات وأسهم في جلب العديد من عقود الرعاية وفتح موارد وأفاق استثمارية جديدة لتعظيم ميزانية النادي.


وسبق لـ سراج تولي العديد من المناصب داخل وزارة الشباب والرياضة مثل رئيس الوحدة الاقتصادية والاستثمارية وعضو اللجنة العليا للاستثمار بالوزارة.

اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم الأهلي هاني أبو ريدة عصام سراج الدين

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