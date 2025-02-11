أخبار المنيا.. كدواني: مهلة شهرين تنتهي للجادين في عملية إحلال سيارات البيك آب.. ويشدد على تسهيل إجراءات التصالح بمخالفات البناء

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، فقد أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، منح مهلة شهرين تنتهى إبريل القادم للجادين فى عملية إحلال السيارات البيك آب بسيارات ميكروباص وتقديم حزمة من التيسيرات للمستفيدين من منظومة الحلال، وشدد المحافظ على تسهيل إجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء.



محافظ المنيا يتخذ إجراءات حاسمة للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين

فى استجابة انسانية لمطالب السائقين واصحاب السيارات ربع النقل ، أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، منح مهلة تنتهي فى أبريل القادم ، للجادين من السائقين وأصحاب سيارات البيك أب كمهلة نهائية لتوفيق أوضاعهم، إما من خلال تعديل نشاطهم وفق الترخيص المخصص لنقل البضائع أو التوجه نحو منظومة بديلة للنقل تعتمد على الميكروباصات، وذلك ضمن إجراءات حاسمة لمواجهة الارتفاع المستمر في معدلات الحوادث والإصابات والوفيات الناتجة عن استخدام سيارات ربع النقل (البيك أب) في نقل الركاب سواء على الطرق السريعة او الصحراوية .

محافظ المنيا.. تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء جعلنا فى مقدمة المحافظات.

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، المركز التكنولوجي بمدينة سمالوط، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة لتيسير الإجراءات على المواطنين.

ووجّه المحافظ خلال جولته بضرورة تطوير المركز التكنولوجي والتوسع فيه لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية.

محافظ المنيا خلال جولته بسمالوط : تكثيف الحملات المرورية لضبط سائقي ربع النقل المخالفين.

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، موقع حادث تصادم سيارة نقل تريلا وسيارتي ربع نقل(بيك أب) والذي وقع أول أمس على الطريق الدائري بسمالوط مما أسفر عن وفاة 9 أشخاص، وذلك للوقوف على الاسباب ومعرفة أوجه الخلل المؤدية للحادث بتلك المنطقة.

أكد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتطبيق وسائل الأمان لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة وحملات مرورية، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات على الطريق الزراعي للحد من الحوادث وضبط سائقى سيارات ربع النقل المخالفين باستخدام سياراتهم فى نقل المواطنين