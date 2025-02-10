محافظ طولكرم يكشف عن كارثة نزوح الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي

كشف محافظ طولكرم بالضفة الغربية ، اللواء الدكتور عبد الله كميل، عن عمليات نزوح كبيرة للفلسطينيين جرت من مخيم نور شمس وطولكرم، جراء العداون الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح محافظ طولكرم، في تصريحات لـ"العربية"، يوم الاثنين أن مخيم نور شمس تعرض لعمليات تفجير طالت كل البنى التحتية.

وأضاف كميل، أنه أكثر من 2000 عائلة نزحت من مخيم طولكرم، بنسبة وصلت إلى 80% من سكان المخيم.

وأشار إلى أن نحو 85% من سكان مخيم نور شمس نزحوا، مؤكدا أن السلطات في المحافظة الفلسطينية لا تستطيع تلبية كل احتياجات النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم.

وفي سياق متصل، أفادت لجنة الطوارئ في مخيم نور شمس، أن نصف سكان المخيم نزحوا والبنية التحتية فيه مدمرة، وقوات العدو الإسرائيلي دمرت 200 منزل بشكل كامل و120 منزلًا جزئيًا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مناطق في الضفة الغربية، ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وشدد جيش الاحتلال من عدوانه على الضفة الغربية المحتلة، بعد دخول الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ في التاسع من يناير الماضي، بعد أكثر من 15 شهرا من العدوان على غزة، وهو الأمر الذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.