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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

الدينا الكويتي
الدينا الكويتي
محمد صبيح

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 11 فبراير 2025، في عدد من البنوك المصرية، للشراء حوالي 162.05 جنيه في بنك مصر، بينما بلغ سعر البيع حوالي 163.04 جنيه.

في البنك الأهلي المصري، سجل الدينار الكويتي سعر شراء 161.93 جنيه وسعر بيع 163.04 جنيه. بينما في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الشراء 160.74 جنيه وسعر البيع 163.04 جنيه.

تبقى الأسعار في معظم البنوك مقارنة بالأيام السابقة بعض الاستقرار، مع بعض التغيرات الطفيفة التي لا تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)

سعر الشراء: 162.610 جنيه.

سعر البيع: 163.040 جنيه.

المصرف العربي الدولي (AIB)

سعر الشراء: 162.609 جنيه.

سعر البيع: 163.039 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 162.584 جنيه.

سعر البيع: 163.127 جنيه.

بنك مصر

سعر الشراء: 162.045 جنيه.

سعر البيع: 163.039 جنيه.

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 161.928 جنيه.

سعر البيع: 163.039 جنيه.

كريدي أجريكول

سعر الشراء: 161.860 جنيه.

سعر البيع: 163.100 جنيه.

QNB الأهلي

سعر الشراء: 161.807 جنيه.

سعر البيع: 162.301 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 160.768 جنيه.

سعر البيع: 163.071 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

سعر الشراء: 159.556 جنيه.

سعر البيع: 163.103 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سعر الشراء: 159.030 جنيه.

سعر البيع: 163.074 جنيه.

بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء: 157.936 جنيه.

سعر البيع: 163.039 جنيه.

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 156.749 جنيه.

سعر البيع: 163.071 جنيه.

البنك المصري الخليجي (EG Bank)

سعر الشراء: 155.775 جنيه.

سعر البيع: 163.156 جنيه.

بنك التنمية الصناعية (IDB)

سعر الشراء: 154.331 جنيه.

سعر البيع: 164.812 جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 153.666 جنيه.

سعر البيع: 163.447 جنيه.

المصرف المتحد

سعر الشراء: 152.182 جنيه.

سعر البيع: 163.006 جنيه.

سعر الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

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