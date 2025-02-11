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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو: لا نتوقع تحسن العلاقات مع أمريكا بعد عودة ترامب للبيت الأبيض

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
القسم الخارجي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الإثنين، بأن موسكو لا تتوقع تحسن العلاقات الروسية - الأمريكية حاليًا بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددًا.

وقال ريابكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية- "لسنا متفائلين إلى حد كبير إزاء تحسن العلاقات مع واشنطن مقارنة بالآخرين".

وأضاف: "في الدبلوماسية الأمريكية وفي إطار السياسة الخارجية لواشنطن، تم تصنيف روسيا بأنها (خصم رئيسي) للولايات المتحدة".

كما ِأشار إلى أن هذا التصور تم تعزيزه منذ فترة طويلة بإجماع من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة.

وصرح الدبلوماسي الروسي المخضرم في وقت سابق بأن العلاقات مع واشنطن باتت على وشك الانهيار. 

وأرجع السبب في ذلك إلى سياسة الرئيس السابق جو بايدن، موضحًا أن إدارة بايدن راهنت على الحرب الهجينة، وفرضت على حلفائها فكرة إمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

موسكو وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف العلاقات الروسية الأمريكية

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