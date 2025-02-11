فرج عامر: سموحة بيكافح والحكام يتعرضون لضغوط من جماهير الأهلي والزمالك

عبر فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حزنه من الاخطاء التحكيمية التي يتعرض لها فريقه في الدوري المصري وكان أخرها مباراة بيراميدز.

وقال رئيس سموحة خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور إن ناديه يكافح من أجل التواجد في مكانة مميزة في الدوري.

وأضاف فرج عامر أن الحكام في مصر يتعرضون لضغوط قوية من جماهير الأهلي والزمالك، وأرى أن ذلك يتسبب في عدم تركيزهم والله يكون في عونهم.

وتابع رئيس نادي سموحة :"أتمنى أن يحدث تطوير ومعالجة للأخطاء في التحكيم المصري قريبا ولسنا ضد المنظومة لكننا نأمل في تحسن الأوضاع".