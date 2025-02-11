ميدو عبر "بوكس تو بوكس": خطاب الزمالك لضم دالا مزور

أكد أحمد حسام ميدوعضو اللجنة الاستشارية بنادي الزمالك، أن الخطاب المنتشر للتعاقد نادي الزمالك مع جيلسون دالا، لاعب نادي الوكرة القطري، "مزور".



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" ميدو تواصل معنا وأكد أن خطاب الزمالك المنتشر لضم دالا مزور وغير حقيقي". .

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 1-0، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد كمال مدافع نادي فاركو هدف الزمالك بالخطأ في مرماه بعد أن حوّل عرضية أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 40 من خطأ على يمين ملعب نادي فاركو لمرمى محمد سعيد شيكا حارس فاركو لتعلن عن تقدم الزمالك.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 26 لحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد فاركو عند النقطة 18 بالمركز الثامن.