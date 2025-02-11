معسكرات خارجية لمنتخب اليد استعدادا لبطولة العالم ببولندا

وضع مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي برنامج إعداد قوي، لتجهيز منتخب الشباب تحت 21 عاما، للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر لها خلال الفترة من 18 وحتى 29 يونيو المقبل ببولندا.



ومن المقرر أن يتضمن برنامج الإعداد عدد من المعسكرات الخارجية والبطولات الدولية، في عدد من الدول الأوروبية قبل المشاركة في بطولة العالم.

وأسفرت قرعة بطولة العالم، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية.

ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئين بقيادة طارق محروس المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل بالقاهرة.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، على تجهيز برنامج إعداد قوي لتجهيز المنتخب للمشاركة في بطولة العالم.