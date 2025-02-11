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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

غير الروتين الغلط .. اعرف أسباب تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر
اسماء محمد

يعد تساقط الشعر من المشكلات الصحية الشائعة بين عدد كبير من الرجال والنساء ويعتقد كثيرون أن الحل فى تغيير منتجات العناية بالشعر بينما يكن هناك مرض داخلى يسبب هذه المشكلة.


ووفقا لما جاء فى موقع clevelandclinic نكشف لكم أهم أسباب تساقط الشعر.


هناك العديد من الأسباب المحتملة وراء تساقط الشعر، وهي:

تساقط الشعر الوراثي بسبب الجينات.
العدوى الفطرية في فروة الرأس.
تسريحات الشعر التي تسحب الشعر بقوة مثل ذيل الحصان الضيق.
منتجات العناية بالشعر التي قد تسبب الضرر بسبب المعالجة بما في ذلك التمويجات والتبييض.
التغيرات الهرمونية مثل الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمث.
العلاج الطبي مثل العلاج الكيميائي وبعض الأدوية.
نقص التغذية وخاصة عدم الحصول على كمية كافية من الحديد أو البروتين.
الأحداث المسببة للتوتر مثل إجراء عملية جراحية أو فقدان أحد الأحباء.
مرض الغدة الدرقية .
 

تساقط الشعر الشعر روتين الشعر أسباب تساقط الشعر

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