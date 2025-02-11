قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«دونجا»: جروس لم يقدّم الإضافة للزمالك.. وزيزو مستواه متراجع
دوري أبطال أوروبا.. مرموش يشارك في هزيمة قاتلة للسيتي أمام ريال مدريد
وزير الخارجية الأردني: الملك عبدالله أكد لـ «ترامب» ضرورة بقاء سكان غزة على أرضهم
رئيس الوزراء اللبناني يُطالب إسرائيل بالانسحاب من بلاده
تفاصيل المواجهة النارية .. «توتي» يقود فريقه العالمي ضد رجال حسن شحاتة|فيديو
مصر تعلن تقديم تصور شامل لإعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم
سعر الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21
فضيحة جديدة.. برنامج تجسس إسرائيلي يستهدف نشطاء وصحفيين عبر واتساب
حزب المصريين: تصريحات ترامب تُمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين
مصر تؤكد اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار غزة دون تهجير للفلسطينيين
الخارجية الأردنية: هناك خطة عربية مصرية فلسطينية لإعادة بناء غزة
مصادر مصرية: القاهرة تؤكد رفضها لتوطين سكان غزة.. وتتمسك بموقفها الثابت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: تصريحات ترامب تُمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تمثلت في التهديد بإنهاء الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة، وتوعد حركة حماس بالجحيم إذا لم تُطلق سراح الرهائن قبل يوم السبت.

وأكد، في بيان، أن تلك التصريحات غير المسؤولة تُشكل بدورها تهديدًا خطيرًا للجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال "أبو العطا"، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُعرقل الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، فضلًا عن أن هذه الأفعال لا تليق برئيس دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية لما تُمثله من خطورة شديدة على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن إطلاق هذه التصريحات، لا يخدم المفاوضات الجارية بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، بل قد ينسفها، ويُنذر باندلاع الحرب مرة أخرى.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن تصريحات دونالد ترامب وإصراره على تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن والتي لا يكاد يخلو يومًا من تلميحاته واستفزازاته بشأن قصة التهجير، الأمر الذي قوبل بالرفض التام والقاطع من قبل القيادة السياسية المصرية والتي أعلنتها صريحة أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر لا يمكن المساس به وسيضع المنطقة كلها في اضطرابات وصراعات لا يُحمد عقباها.

وأشار إلى تأكيد الرئيس السيسي أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولن تسمح مصر بأي حال من الأحوال بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم؛ لأنها تعي جيدا أنه بذلك الأمر تنتهي القضية الفلسطينية للأبد ودون رجعة.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية تُكثف الضغوط الدولية؛ لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أن التحركات المصرية منذ بداية الأزمة كشفت عن الممارسات الإسرائيلية وخطط التهجير المزعومة، التي تُهدد استقرار المنطقة بأكملها.

ولفت إلى أن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاستيلاء على غزة وإنهاء القضية الفلسطينية بالقوة وفرض الأمر الواقع؛ لن تسمح به مصر، وتسعى القيادة السياسية في جهودها الرامية إلى تثبيت الهدنة من خلال المساعي الدبلوماسية كخطوة أولى لإعادة الإعمار والمضي قدمًا نحو حل القضية دبلوماسيًا من خلال إجماع عربي وإقليمي ودولي غير مسبوق ضد تصفية القضية الفلسطينية.

ونوه بأن الرئيس السيسي لن يهدأ له بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن الخطة الخبيثة لتهجير الفلسطينيين التي يسعى لتنفيذها كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تُمثل إلا امتداد لسياسات الكيان الصهيوني العدوانية تجاه المنطقة، والتعدي الصارخ على سيادة الدول وحياة قادتها، مشيرًا إلى أن أمن مصر خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، والشعب المصري بكل أطيافه يقف خلف قيادته في مواجهة أي تهديدات أو محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ستظل في خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لتهديد أمنها القومي، والشعب المصري يرفض سياسة الاغتيالات السياسية أو أي ممارسات تضر بمصالح الشعوب في المنطقة.

ووجه التحية والتقدير للشعب المصري العظيم لوقوفه صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي في تأكيده على رفض التهجير، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الرئيس الأمريكي حزب المصريين تحالف الأحزاب المصرية ن المستشار حسين أبو العطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الاجتماع

4 قرارات عاجلة من نقابة أطباء الأسنان بشأن تكليف دفعة 2023

أموال

موعد صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين بالدولة

الأمطار

الجو هيمطر.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق.. فيديو

ملك الأردن

العاهل الأردني: ننتظر خطة من مصر بشأن غزة

واقعة مدرسة الحسينية

القصة الكاملة لوكيلة مدرسة الحسينية وزوجها.. تعاطف السوشيال في مواجهة عقاب رسمي| من ينتصر؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خاف على فلوسك .. تحذير عاجل من إنستاباي | ما السبب؟

بعثة الحج

بالأسماء والتخصصات .. الصحة تعلن قائمة الفائزين في بعثة الحج الطبية 2025

ترامب وملك الأردن

مافيش فايدة .. تفاصيل لقاء ترامب والعاهل الأردني في واشنطن

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: فوائد تناول بذور السمسم.. حيل تحميك من البرد الشديد.. وهذه الأعراض تكشف التهاب الكلى

البرد

أول مرة هتعرفها .. حيل تحميك من البرد الشديد وتزيد الدفء

الكلى

تعبان بدون سبب.. أعراض غير متوقعة تكشف التهاب الكلى

بالصور

حبيبة الملايين.. السوق المصري يودع سيارة الشعب الشهيرة

BYD f3
BYD f3
BYD f3

هتتبسط فى رمضان وهتخس.. 11 نوع من ياميش رمضان ينقص الوزن

ياميش رمضان
ياميش رمضان
ياميش رمضان

إزالة 90 مخالفة وتنفيذ قرارات غلق وتشميع بالعاشر من رمضان |صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

بعد نجاحها بدبي.. مسرحية وحيد في المنزل لسامح حسين تستعد لجولة خليجية

مسرحية وحيد في المنزل
مسرحية وحيد في المنزل
مسرحية وحيد في المنزل

فيديو

سلوى عثمان مع تقى الجيزاوي

سلوى عثمان تكشف السبب الرئيسي للطلاق في الوسط الفني | فيديو

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025.. خيانة ومواجهة في برومو وتقابل حبيب

مسلسل ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025.. محمود حميدة يعاقب أبناءه في برومو ولاد الشمس

مسلسل عايشة الدور

مسلسلات رمضان 2025.. كوميديا دنيا سمير غانم في برومو مسلسل عايشة الدور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد