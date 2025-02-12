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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: فوائد تناول بذور السمسم.. حيل تحميك من البرد الشديد.. وهذه الأعراض تكشف التهاب الكلى

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الخيار على الريق؟، طرق الوقاية من التهابات الكلى، فوائد غير متوقعة لتناول بذور السمسم، اعرف أسباب تساقط الشعر، حيل تحميك من البرد الشديد وتزيد الدفء، وغيرها.

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ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الخيار على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الخيار على الريق؟

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تعبان بدون سبب.. أعراض غير متوقعة تكشف التهاب الكلى

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