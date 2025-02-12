نشرة المرأة والمنوعات: فوائد تناول بذور السمسم.. حيل تحميك من البرد الشديد.. وهذه الأعراض تكشف التهاب الكلى

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الخيار على الريق؟، طرق الوقاية من التهابات الكلى، فوائد غير متوقعة لتناول بذور السمسم، اعرف أسباب تساقط الشعر، حيل تحميك من البرد الشديد وتزيد الدفء، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الخيار على الريق؟

حرّك صوابع رجلك.. عادة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تعبان بدون سبب.. أعراض غير متوقعة تكشف التهاب الكلى

تسبب مشكلات خطيرة.. إليك طرق الوقاية من التهابات الكلى

تعالج القولون.. فوائد غير متوقعة لتناول بذور السمسم

غير الروتين الغلط .. اعرف أسباب تساقط الشعر

أول مرة هتعرفها .. حيل تحميك من البرد الشديد وتزيد الدفء