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إعلامي: حالة استياء داخل الزمالك من «جروس».. وميدو اتفق مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: حالة استياء داخل الزمالك من «جروس».. وميدو اتفق مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق

كريستيان جروس
كريستيان جروس
سارة عبد الله

أكد الإعلامي أمير هشام، أن فوز الزمالك على فاركو منحه ثلاث نقاط هامة للاستمرار في المنافسة على بطولة الدوري، مشيرا إلى أن أحمد حسام ومحمود جهاد الثنائي الجديد قدما مستوى جيدا خلال اللقاء، خصوصا الأخير الذي يقدم أداءً رائعًا رغم تعرضه للطرد بالبطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر قناة النهار: "الزمالك حقق فوزًا هامًا بالنظر للظروف المحيطة حاليًا وللاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، لكن الملحوظة كانت حصول أكثر من لاعب على بطاقات صفراء في اللقاء منهم الانذار الذي حصل عليه مصطفى شلبي بسبب مخالفة النزول لأرضية الملعب قبل خروج محمد السيد أثناء التغيير".

وأضاف: "بعض اللاعبين في الزمالك نالوا إنذارات متعمدة للغياب أمام بتروجت منهم محمد شحاتة، وبينما زيزو حصل على البطاقة الصفراء الثانية فقط، وطارق مجدي قال أنه منح شيكابالا البطاقة الصفراء في لقاء طلائع الجيش، وبالتالي من حق زيزو أن يشارك أمام بتروجيت".

وواصل: "هناك حالة عدم رضا بين مسئولي الزمالك وأعضاء اللجنة الفنية سواء حازم إمام أو ميدو بشأن جروس، وروجيرو ميكالي ليس الخيار الأول".

وتابع: "ما علمته أن ميدو اتفق مع مدرب أجنبي جديد، وهو ليس روجيرو ميكالي، ولكن تم الاتفاق مع المدرب الجديد وهو صغير السن".

وزاد: "من ضمن الاسماء المرشحة أحد المدربين البرتغاليين واسمه جواو بيريرا لكن من الصعب التعاقد معه في ظل وجود شرط جزائي كبير مع النادي الذي يتولى تدريبه حاليا يصل لـ900 الف يورو".

الزمالك ميدو جروس امير هشام

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