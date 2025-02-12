موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في اطار منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 22 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري.

وتذاع مباراة القمة عبر قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بينما يحتل نادي الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.