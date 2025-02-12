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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لو هتهادي في عيد الحب.. 3 ساعات من سمارت وتش اختار منهم

ساعات ذكية
ساعات ذكية
لمياء الياسين

يعد عيد الحب على الأبواب، ورغم أن الهدايا الكلاسيكية مثل الشوكولاتة والزهور رائعة، إلا أنها لا تدوم طويلاً.

 إذا كنت تبحث عن هدية تجمع بين الأناقة والوظيفة والفائدة اليومية، فقد تكون الساعة الذكية هي الاختيار الأمثل.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات في الأسوق، قد يكون اختيار الساعة الذكية المناسبة أمرًا شاقًا وإليك بعض من أفضل الخيارات المتاحة حاليًا. من العروض المتميزة من Apple وSamsung إلى البدائل القوية من Amazfit وHuawei، إليك ما يجب مراعاته عند شراء ساعة ذكية كهدية في عيد الحب.


 

ساعة Apple Watch Series 10 
 

إذا كان شريكك يمتلك هاتف iPhone، فربما تكون Apple Watch هي الخيار الأكثر أمانًا. وساعة Watch Series 10 هي أحدث وأفضل ساعة من إنتاج Apple.

يأتي هذا الإصدار بشريحة S10 أسرع وكفاءة بطارية محسنة وأكبر شاشة في أي ساعة Apple Watch حتى الآن. 

كما تحتفظ بجميع الميزات التي تشتهر بها ساعات Apple Watches 


ساعة ابل سيريس 10

إذا كنت تبحث عن توفير القليل من المال، فإن ساعة Apple Watch Series 9 لا تزال خيارًا رائعًا. فهي تشترك في معظم ميزات تتبع الصحة الموجودة في Series 10، بما في ذلك استشعار درجة الحرارة ووظيفة تخطيط كهربية القلب.

وفي المقابل، هناك بعض الاختلافات الرئيسية. فكلا الطرازين مقاوم للماء ولكن ساعات Series 10 تتميز بمقياس عمق يصل إلى ستة أمتار ومستشعر لدرجة حرارة الماء 

 لذا يمكنك اختيار التصميم الأنيق أو التصميم الفاخر. فقط تأكد من أن شريكك مرتاح مع الشحن اليومي - تدوم ساعات Apple بشكل عام لمدة يوم ونصف تقريبًا عند الشحن الكامل.

ساعة سامسونج جلاكسي واتش 7

إذا كنت تريد شيئًا مشابهًا بسعر أقل، فإن ساعة Galaxy Watch 6 لا يزال اختيارًا رائعًا. 

بالنسبة لمستخدمي هواتف Samsung، نعتقد أن ساعة Watch 5 يمكن أن تكون شراءً جيدًا لأنها تتكامل بشكل أفضل مع هواتف Galaxy الذكية.

عيد الحب ساعات ذكية هدية مثالية

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