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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط القومي: المعهد يستهدف تعزيز القدرات وتأهيل وكوادر التخطيط

التخطيط القومي
التخطيط القومي
آية الجارحي

نظم معهد التخطيط القومي حفل ترحيب بطلاب الماجستير الأكاديمي والمهني بمناسبة بدء الدراسة في الفصل الدراسي الجديد 2024/2025 وذلك بحضور أ.د أشرف العربي رئيس المعهد وأ. د خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، أ.م. د يحيي حسين المشرف العلمي لبرامج الدراسات العليا بالمعهد.

وفى مستهل الاحتفال هنأ أ.د. أشرف العربي طلاب الماجستير الأكاديمي والمهني بنجاحهم في الفصل الدراسي الأول، متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والاستفادة بأقصى درجة من الفرصة التي أتيحت لهم من خلال الدراسة بالمعهد.

وأشار العربي إلى أن معهد التخطيط القومي من المؤسسات الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم والاعتماد “نقاء”، مؤكداً أن برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية التي يقدمها المعهد تساهم بشكل كبير في تحقيق رؤيته ورسالته وقيمه من خلال دورها في بناء الكوادر والقدرات التخطيطية الوطنية في مجالات التخطيط والتنمية، والتخطيط للتنمية المستدامة، والمتابعة والتقييم، وبما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وذلك بكل من الحكومة ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني عبر برامج دراسية وذلك من خلال تنوع مجالات البرامج التي يقدمها وثراء المحتوي للمقررات التي تشتمل على الجوانب النظرية والممارسات العملية/الميدانية، من خلال نخبة متميزة متنوعة الخبرات من أساتذة المعهد.

وفي سياق متصل أشار أ.د خالد عطية إلى أن المعهد يستهدف تعزيز القدرات وتأهيل وكوادر التخطيط على المستويين المركزي والمحلي من خلال تقديم برامج دراسات عليا أكاديمية ومهنية معتمدة في مجالات التخطيط والتنمية، مؤكداً على حرص المعهد تطبيق الإرشاد والتوجيه الأكاديمي للطلاب وتطبيق اللوائح الأكاديمية حرصاً على تنظيم حقوق وواجبات الطلاب طوال فترة التحاقهم بالبرامج.

ولفت عطية إلى ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية، والاستفادة من المقررات الدراسية بما يمكن من اكتساب الخبرات المتنوعة، وبناء القدرات، مطالباً الجميع بالقواعد واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، كما وجه التحية لكافة أعضاء الهيئة العلمية والإدارية للمعهد مطالباً الجميع بالشعور بالانتماء والفخر لهذه المؤسسة العريقة.

الجدير بالذكر أن معهد التخطيط القومي يقدم برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والتي تشمل على كل من: الماجستير الأكاديمي في "التخطيط والتنمية"، والماجستير المهني في "التخطيط للتنمية المستدامة"، والماجستير المهني في "المتابعة والتقييم".
 

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