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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلمى سطوحي تفوز بجائزة "الوثائقية" في ختام مهرجان الإسماعيلية

رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي
رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي
محمد نبيل

في حفل ختام الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، سلّم شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جائزة "الوثائقية" للمخرجة سلمى سطوحي، الفائزة في مسابقة "النجوم الجديدة"، إحدى مسابقات المهرجان، وذلك عن فيلمها "السعودية رايح بس".

تأتي هذه الخطوة -للعام الثاني على التوالي- تناغمًا مع اهتمام الدولة المصرية بالشباب، وسعيها الدائم إلى دعم المبدعين الجدد.

وقد اختتمت اليوم الدورة 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال، وهى الدورة المهداه الى المخرج على الغزولي.

وخلال كلمتها وجهت المخرجة هالة جلال الشكر لكل زملائها في إدارة المهرجان، وقالت: أشكر كل العاملين بالدورة 26 لمهرجان الإسماعيلية على رغم عملهم في ظروف غير مريحة، ولكنهم قدموا أفضل ما بوسعهم لإتمام نجاح المهرجان، وسعيدة أننا وجدنا استحسان من الجمهور والنقاد الذين أتوجه لهم بالشكر أيضا.


وأضافت هالة: أشكر أيضا وزير الثقافة والذى منعه الحضور إلى الختام بسبب سفره خارج البلاد، فهو راعي رئيسي للمهرجان، وكما أتوجه بالشكر إلى اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية لحسن الاستضافة التي جعلت المهرجان يظهر بأفضل صورة.

ووجهت الشكر لمحافظة الإسماعيلية التي اتاحت لنا أماكن لاطلاق جوائز الفوتوغرافية وأماكن للعرض، ورغم أن هناك أخطاء نتمنى تحسينها، لكنى سعيدة بالاحتفاء بالفائزين، متمنية لشباب السينمائيين أن يقبلوا على المشاركة بالمهرجانات سواء فازوا بجوائز أو لا أتوجه بالشكر لجمهور الإسماعيلية.

من جانبه قال الدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، في كلمته نائبا عن وزير الثقافة: اسمحوا لي في البداية أن أنقل إلى حضراتكم تحيات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الذي حالت ظروف سفره في مهمة رسمية خارج البلاد دون مشاركتكم هذا الحدث الفني المهم.

وأضاف أننا اليوم نلتقي على أرض بقعة عزيزة على قلب كل مصري، احتضنت ولا تزال العديد من الأحداث الثقافية والفنية المهمة، ويأتي على رأسها مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، هذا الحدث الفني العريق الذي أصبحت له مكانته الدولية، وصار نافذة سينمائية هامة تطل منها أحدث التجارب العالمية.

مهرجان الإسماعيلية هالة جلال شريف سعيد

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