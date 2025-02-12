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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: أمريكا هي الإرهاب الحقيقي.. ولن نستسلم للتهديدات

إيران
إيران
محمد على

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن ترامب "يتهمنا بالإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، بينما كنا منذ انتصار الثورة ضحية للإرهاب"، وفق ما أورت وسائل إعلام إيرانية.
 

وذكر الرئيس الإيراني: ترامب يطالبنا بنزع سلاحنا وصواريخنا كي تفعل بنا إسرائيل ما فعلته في غزة.
 

واعتبر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان ، أن الولايات المتحدة هي مصدر الإرهاب الحقيقي الذي يوجد في العالم، مؤكدا أن الجمهورية والشعب الإيراني لن يستسلما أمام التهديدات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ظهر اليوم الأربعاء الى مدينة بوشهر جنوب البلاد وقال في كلمة له لأهالي بوشهر: "سافرنا إلى بوشهر لمعالجة قضايا ومشاكل الناس".

وفي إشارة إلى الوضع الحالي في العالم والمنطقة، قال الرئيس بزشكيان: "الرئيس الأميركي يقول لنا أنكم إرهابيون، بينما أنفسهم اغتالوا آلاف الأشخاص وهم الإرهابيون الحقيقيون".

وأكد الرئيس الإيراني، أن أميركا تدعم الإرهابيين، مضيفا: “آثار جرائمهم ظاهرة في كل أنحاء العالم، لكنهم يقولون لنا لا ينبغي أن تمتلكوا الصواريخ والأسلحة ويتحدثون عن حقوق الإنسان والإنسانية والسلام والهدوء، ويقدمون الأسلحة لإسرائيل للقصف والإرهاب”.

واسترسل قائلا: في غزة استشهد أكثر من 50 ألف إنسان بريء، ثم يقولون أن إيران إرهابية".

وأكد: "إنهم يفرضون أشد العقوبات، وفي نفس الوقت يدعون رغبتهم في التفاوض، وهذا هو سيف ذو حدين"، مؤكدا: "انهم ومن خلال خلق المعارك، يسعون إلى خلق اليأس والإحباط والخلاف".

وتابع رئيس الجمهورية: "الإيرانيون لن يستسلموا أمام التهديدات وسنبني إيران بكل قوتنا ويداً بيد"، مضيفا: "ان الاستشهاد أحلى من العسل لقادتنا.. نحن لسنا خائفين من تهديداتهم ولن نستسلم أمامهم".

وصرح بزشكيان: "سنسعى لرفع عزة الوطن والدين والشعب، وسنواصل جهودنا حتى النفس الأخير وسنجلب لإيران المجد بكل تضامننا"، مضيفا: "ما أؤمن به هو أنه لا يوجد فرق بين أى عرق أو جماعة".

وأكد أن الأشخاص القادرين يجب أن يصلوا إلى مكانتهم الحقيقية، مضيفا: "الترقية يجب أن تكون على أساس القدرة والتقوى ولدى كافة الإيرانيين الحق في اتخاذ القرار".

في سياق آخر، قال علي خامنئي المرشد الايراني، إنه يتعين على إيران مواصلة تطوير جيشها بما في ذلك صواريخها.

يأتي ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تشكل تهديدا بالعنف ضد طهران إذا رفضت البلاد التفاوض بشأن برنامجها النووي.

وتحدث خامنئي ، بعد يوم من إدانة السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة الأمير سعيد إيرافاني لما وصفه ب "تصريحات ترامب الباهتة والتحريضية" في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست وفوكس نيوز.

وفي المقابلة، قال خامنئي إنه يفضل التوصل إلى اتفاق لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية بدلا من قصف البلاد.

وأضاف "لا ينبغي التوقف عن التقدم، لا يمكننا أن نكون راضين (عن المستوى الحالي الذي لدينا). دعونا نقول إننا حددنا سابقا حدود دقة صواريخنا، لكننا نشعر الآن أن الحد لم يعد كافيا. علينا أن نتقدم"، مشيرا إلى الحاجة إلى التركيز على الابتكار في الجيش الإيراني.

"في الوقت الحالي ، تشتهر قوة دفاعنا ، وأعدائنا خائفون من ذلك. هذا مهم جدا لبلدنا"، تابع بعد زيارة معرض في طهران يضم آخر التطورات في قطاع الدفاع الإيراني.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء إنه خلال المعرض ، تم الكشف عن "طائرة بدون طيار انتحارية" تعمل بالطائرات مع صور لطائرة كاميكازي بدون طيار أطلقت من الغواصة تعرض لأول مرة.


وتصر طهران على أن برنامجها الصاروخي الباليستي دفاعي بحت، لكن الدول الغربية تنظر إلى ذلك على أنه عامل يتداخل مع الاستقرار في المناطق المضطربة والصراعية.

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