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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مبعوث ترامب يناقش مع إسرائيل عوائق اتمام صفقة التبادل

ترامب
ترامب
البهى عمرو

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس ، إنّ مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف يصل إلى إسرائيل لبحث تطبيق المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، موضحة أنه لا توجد تفاصيل إضافية عن هذه الزيارة المرتقبة لمبعوث ترامب للشرق الأوسط.  

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كانت قد ذكرت نقلا عن الخارجية الأمريكية بأن زيارة مبعوث ترامب لإسرائيل تأتي في ظل وجود بعض العوائق المتممة للمرحلة الأولى من صفقة التبادل أو حتى إلغاء المباحثات للتوصل إلى المرحلة الثانية من الصفقة.

وتابعت: «هذه الزيارة للشرق الأوسط ستكون موجهة إلى الأراضي المحتلة وسيلتقي مبعوث ترامب مع مسؤولين كبار في إسرائيل وعلى رأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسيكون له زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للحديث عن تعطل المباحثات من أجل التوصل إلى المرحلة الثانية».

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