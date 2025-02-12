وظائف شاغرة في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتشمل هذه الوظائف عدة تخصصات، من بينها المحاسبة، الاتصالات، والهندسة المدنية.

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وفيما يلي تفاصيل الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة للتقديم

تفاصيل وظيفة مهندس مدني



وصف الوظيفة

يتولى مهندس مدني مسؤولية تنفيذ كافة الأعمال المدنية لمشروعات ومرافق الجهاز، بما في ذلك أعمال الصيانة والترميم، لضمان استمرارية عمل المنشآت والحفاظ على عمرها الافتراضي باستخدام أفضل المواد والمعدات.

شروط التقديم



- المؤهل بكالوريوس هندسة تخصص (مدني).

- التقدير لا يقل عن "جيد".

- العمر ألا يتجاوز 40 عامًا.

المستندات المطلوبة



- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- كارنيه نقابة المهندسين.

- صورة شخصية.

- بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

- المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى (إن وجد).

- الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).

المهام المطلوبة



- الالتزام بقواعد السلامة أثناء تنفيذ المشاريع.

- متابعة عمليات التنفيذ وتقييم المخاطر المحتملة.

- وضع وتنفيذ خطط المشاريع وفق المعايير الهندسية المعتمدة.

المهارات المطلوبة



- سرعة الإنجاز وتحمل المسؤولية.

- القدرة على حل المشكلات وتفعيل القرارات.

- العمل ضمن فريق.

تفاصيل وظيفة مهندس اتصالات



وصف الوظيفة

يتولى مهندس الاتصالات تنفيذ عمليات تركيب أنظمة شبكات الاتصال للمقرات والمواقع التابعة للجهاز، بالإضافة إلى برمجة وتصميم مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنفيذ برامج التحول الرقمي.

المهام المطلوبة



- تصميم وتنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة للمرافق الإدارية والمواقع.

- إعداد وتنفيذ برامج الصيانة الدورية والطارئة.

- تركيب شبكات وأنظمة الاتصال.

المهارات المطلوبة

- سرعة الإنجاز وتحمل المسؤولية.

- القدرة على حل المشكلات وتفعيل القرارات.

- العمل ضمن فريق.



شروط التقديم

- المؤهل بكالوريوس هندسة تخصص (كهرباء اتصالات).

- التقدير لا يقل عن "جيد".

- العمر ألا يتجاوز 40 عامًا.



المستندات المطلوبة



- الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- كارنيه نقابة المهندسين.

- صورة شخصية.

- بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

- المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى (إن وجد).

تفاصيل وظيفة محاسب ثالث



وصف الوظيفة

يتولى المحاسب الثالث تنفيذ جميع المهام المالية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، مع إعداد السجلات المالية المتعلقة بالأصول الثابتة، لضمان دقة البيانات المالية وتحقيق استراتيجية السياسة المالية للجهاز.

المهام المطلوبة

- مراجعة نماذج الصرف والتأكد من استيفاء البنود المالية والإجراءات المتبعة.

- تطبيق النظام المحاسبي الموحد ومتابعة الدورة المستندية.

- مراجعة استمارات المرتبات والمكافآت وغيرها من المستحقات المالية.

- التدقيق في مستندات السلف الدائمة والمؤقتة وفق اللوائح المالية.

المهارات المطلوبة

- العمل بروح الفريق.

- تحمل المسؤولية وسرعة الإنجاز.

- القدرة على حل المشكلات وتفعيل القرارات.

شروط التقديم

- العمر ألا يتجاوز 40 عامًا.

- المؤهل بكالوريوس تجارة تخصص (المحاسبة) أو ما يعادله.

المستندات المطلوبة

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي (الوجهين).

- المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى (إن وجد).

- الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- إيصال الإيداع البنكي.

للمزيد من التفاصيل حول طريقة التقديم والمواعيد المحددة، يرجى متابعة الإعلانات الرسمية عبر بوابة الوظائف الحكومية.