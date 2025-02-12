القابضة المعدنية: 13 مليار جنيه صافي أرباح الشركات التابعة خلال العام المالي الماضي

حققت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركاتها التابعة صافي ربح 13 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي 2024-2023، بارتفاع 80% على أساس سنوي.

واعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالي 2023/2024.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة القابضة المعدنية وشركاتها التابعة، ارتفاع الصادرات نحو 52%، لتسجل 21 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي 30 يونيو 2025.

وتستهدف الشركات التابعة استثمارات بنحو 8 مليارات جنيه في مختلف الأنشطة خلال العام المالي الجاري، بحسب تصريحات سابقة للرئيس الشركة القابضة المعدنية.