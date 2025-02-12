أحمد موسى: بيان الأزهر الشريف بشأن القضية الفلسطينية يعبر عن 2 مليار مسلم| فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تعتزم طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى بيان الأزهر الشريف الذي أكد فيه على ضرورة دعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار غزة والضغط للالتزام الكامل باتفاق وقف الحرب.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: «في رب كريم فوق الكل قادر يا كريم في هذه الأيام الكريمة على وقف الحرب، بنصح السفارة الأمريكية، خلو الرئيس ترامب يطلع عليه، بنصح كل العالم الحر، ترجموا بيان الأزهر الشريف الذي صدر اليوم واقرأوه، 2 مليار مسلم حول العالم بيان الأزهر الشريف يعبر عنهم، العالم لن يكون فيه استقرار في ظل الحروب».

مصر تشدد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين

وأوضح أحمد موسى، أن مصر تؤكد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة، مضيفا أن الدولة تتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لأجل التوصل إلى سلام شامل في المنطقة، وتسوية عادلة لـ القضية الفلسطينية.

الشعب الفلسطيني هو سيد قراره

وأشار أحمد موسى، إلى أن مصر تؤكد على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب، تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، مشددا على أن الشعب الفلسطيني هو سيد قراره والأزهر يدعو لدعم الموقف المصري في إعادة إعمار قطاع غزة وبقاء الفلسطينيين على أرضمهم.

