جهود لضبط المتهمين باقتحام شقة واحتجاز سيدة بداخلها في شيراتون

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط المتهمين باقتحام شقة في مصر الجديدة واحتجاز سيدة بداخلها وسرقة محتويات الشقة.

فحصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، واقعة اقتحام شقة سيدة في منطقة مصر الجديدة، بعد تداول منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تبين من المنشور المتداول تعرض سيدة لعملية اقتحام لشقتها من قبل أشخاص مجهولين وتقييدها ثم سرقة محتويات الشقة والفرار هاربين وتركها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة النزهة تضمن ورود بلاغ من سيدة وزوجها أفادا بتعرض الأولى لعملية سطو مسلح داخل منزلها وسرقة محتويات الشقة على يد مجهولين.

وقالت السيدة إن مجموعة من المجهولين قاموا باقتحام الشقة وتقييدها بالحبال ثم سرقوا كافة محتويات الشقة وفروا هاربين، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة.