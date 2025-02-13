لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.. نواب يؤكدون أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

في ظل سعي الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، أكد برلمانيون على أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي.

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توجه الحكومة وتحديدا وزارة التعليم العالى فيما يتعلق بربط البحث العلمى باحتياجات القطاع الصناعى فى كل إقليم على مستوى الجمهورية.

وأشار النائب فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن ربط البحث العلمى بالصناعة، يساهم بشكل كبير فى النهوض بهذا القطاع، باعتباره قاطرة الاقتصاد الوطنى وتحقيق معدلات نمو حقيقية.

ووجه محمد السلاب، التحية لوزير التعليم العالى، الدكتور أيمن عاشور، بعد الإعلان عن إطلاق مبادرة لتحويل الابتكارات إلى الإنتاجية الاقتصادية فى ضوء الربط بين البحث العلمي والصناعة الوطنية، ىوجود مجلس تنفيذي للربط بين احتياجات الصناعة وربطها بالمراكز البحثية.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إطلاق مبادرة بنحو مليار جنيه مصري، لدعم كل الباحثين والمبتكرين فى مجال الصناعة والنهوض بها، خطوة فى منتهى الأهمية لتشجيع الباحثين فى هذا القطاع، مؤكدا أن المراكز البحثية المنتشرة على مستوى الجمهورية لديها عدد لا حصر له من الأبحاث التى يمكن استغلالها.

وأكد النائب شحاتة ابو زيد على أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي كأداة رئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أرجاء الجمهورية.

وأوضح أبو زيد لـ صدى البلد أهمية تحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات وخدمات صناعية تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشدد على ضرورة أن يكون البحث العلمي متجه نحو حل المشكلات الواقعية التي تواجه الصناعة الوطنية.

وأشار النائب شحاتة ابو زيد إلى أن الربط الفعال بين مراكز البحث العلمي والقطاع الصناعي يتطلب إنشاء آليات تنسيقية حقيقية تجمع بين الجامعات والمعاهد والمصانع على مستوى الأقاليم، مما يضمن استفادة مباشرة من الأبحاث والمشروعات العلمية في تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكد على ضرورة دعم هذه العملية بمبادرات حكومية وبرامج استثمارية تشجع الباحثين والمبتكرين على تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق في الواقع الصناعي.

كما شدد النائب على أن تحويل البحث العلمي إلى إنتاجية اقتصادية يعد خطوة حاسمة لتحقيق معدلات نمو حقيقية، إذ يمكن للاستثمار في البحث والتطوير أن يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتحسين جودته.