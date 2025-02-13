قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال
تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو .. فيديو
أقوى دعاء في ليلة النصف من شعبان.. كلمات تدخل الجنة وعهد عند الله
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الخميس
إغلاق باب تلقي طلبات الترشح على انتخابات الصحفيين اليوم
تعليق ناري من تامر أمين على الهجوم ضد جروس.. فيديو
إطلاق منصة مصر العقارية غداً بحضور مسئولي الإسكان والاتصالات
محافظ بورسعيد يزف بشرى : طرح استمارات الإسكان التعاوني الأحد | خاص
إعلام عبري: إسرائيل حصلت على موافقة أمريكية للبقاء في جنوب لبنان لفترة طويلة
فتح: تحية لرئيس وشعب مصر للوقوف على قلب رجل واحد لرفض التهجير
ترامب لـ شعب الاردن: ملككم رجل عظيم وأحد القادة الحقيقيين في العالم
نهال طايل تنهار من البكاء أثناء دخول الطفل علي| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.. نواب يؤكدون أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

في ظل سعي الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، أكد برلمانيون على أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي.

 أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توجه الحكومة وتحديدا وزارة التعليم العالى فيما يتعلق بربط البحث العلمى باحتياجات القطاع الصناعى فى كل إقليم على مستوى الجمهورية.

وأشار النائب فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن ربط البحث العلمى بالصناعة، يساهم بشكل كبير فى النهوض بهذا القطاع، باعتباره قاطرة الاقتصاد الوطنى وتحقيق معدلات نمو حقيقية.

ووجه محمد السلاب، التحية لوزير التعليم العالى، الدكتور أيمن عاشور، بعد الإعلان عن إطلاق مبادرة لتحويل الابتكارات إلى الإنتاجية الاقتصادية فى ضوء الربط بين البحث العلمي والصناعة الوطنية، ىوجود مجلس تنفيذي للربط بين احتياجات الصناعة وربطها بالمراكز البحثية.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إطلاق مبادرة بنحو مليار جنيه مصري، لدعم كل الباحثين والمبتكرين فى مجال الصناعة والنهوض بها، خطوة فى منتهى الأهمية لتشجيع الباحثين فى هذا القطاع، مؤكدا أن المراكز البحثية المنتشرة على مستوى الجمهورية لديها عدد لا حصر له من الأبحاث التى يمكن استغلالها.

وأكد النائب شحاتة ابو زيد على أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي كأداة رئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أرجاء الجمهورية.

وأوضح أبو زيد لـ صدى البلد أهمية تحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات وخدمات صناعية تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشدد على ضرورة أن يكون البحث العلمي متجه نحو حل المشكلات الواقعية التي تواجه الصناعة الوطنية.

وأشار النائب شحاتة ابو زيد إلى أن الربط الفعال بين مراكز البحث العلمي والقطاع الصناعي يتطلب إنشاء آليات تنسيقية حقيقية تجمع بين الجامعات والمعاهد والمصانع على مستوى الأقاليم، مما يضمن استفادة مباشرة من الأبحاث والمشروعات العلمية في تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكد على ضرورة دعم هذه العملية بمبادرات حكومية وبرامج استثمارية تشجع الباحثين والمبتكرين على تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق في الواقع الصناعي.

كما شدد النائب على أن تحويل البحث العلمي إلى إنتاجية اقتصادية يعد خطوة حاسمة لتحقيق معدلات نمو حقيقية، إذ يمكن للاستثمار في البحث والتطوير أن يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتحسين جودته. 

لجنة الصناعة ربط البحث العلمي تعزيز الاقتصاد الوطني احتياجات القطاع الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

تشييع جنازة الفنانة إنجي مراد في دمشق بعد رحيلها أثناء الولادة.. صور

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسروا القاعة والعريس قلع الحزام ونزل ضرب في أهل العروسة.. تفاصيل خناقة فرح الشرقية | شاهد الفيديو

أمطار

تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى للمصريين

الأهلي

إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الدكتور مصطفى مدبولي

قبل عرضها على الرئيس| الحكومة تضع اللمسات النهائة على حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل

الطقس في مصر

أمطار تضرب شمال البلاد والبرودة مستمرة غدا .. وهذا موعد تحسن الطقس

قصة سفاح المعمورة

سفاح المعمورة.. لماذا أنهى محامي الإسكندرية حياة سيدتين وسر التابوت؟

ترشيحاتنا

الدورى

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس

الاهلي

الأخطاء التحكيمية .. خطاب رسمي من الاهلي لاتحاد الكرة

يحيى عطية الله

يحيى عطية الله: الأهلي يمتلك جينات الفوز بالبطولات.. وأتمنى كتابة التاريخ

بالصور

ربنا يحميك.. حنان ترك تنشر صورة مع ابن شقيقها

حنان ترك مع ابن شقيقها
حنان ترك مع ابن شقيقها
حنان ترك مع ابن شقيقها

شبيكة جريء.. ريم البارودى تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

شبيكة جرئ.. ريم البارودى تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة
شبيكة جرئ.. ريم البارودى تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة
شبيكة جرئ.. ريم البارودى تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

تناول الثوم على الريق .. طريقة طبيعية لتعزيز صحتك ومناعتك

تناول الثوم على الريق .. طريقة طبيعية لتعزيز صحتك ومناعتك
تناول الثوم على الريق .. طريقة طبيعية لتعزيز صحتك ومناعتك
تناول الثوم على الريق .. طريقة طبيعية لتعزيز صحتك ومناعتك

أحلى وصفة بان كيك لأطفالك بأكتر طريقة مظبوطة

احلى وصفة بان كيك لأطفالك بأكتر طريقة مظبوطه ..
احلى وصفة بان كيك لأطفالك بأكتر طريقة مظبوطه ..
احلى وصفة بان كيك لأطفالك بأكتر طريقة مظبوطه ..

فيديو

أسما إبراهيم

عملولي سحر وأقرب الناس خانّي.. أسما إبراهيم تكشف أحداث مرعـبة في حياتها

ياسمين عبد العزيز

أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد شائعة ارتباطها

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025.. هنيدي يفيق من غيبوبته في برومو شهادة معاملة أطفال

مسلسل إخواتي

مسلسلات رمضان 2025.. أحلام تتحقق في برومو مسلسل إخواتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

المزيد