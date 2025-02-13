تكليف 5 وكلاء جدد بمهام جديدة بمركز البحوث الزراعية

بناء علي توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وفي اطار خطة إعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء ورفع الكفاءة تم تكليف كلا من :-

الدكتورة سحر عبد العزيز يوسف وكيلا لمعهد بحوث أمراض النباتات للارشاد والتدريب

والدكتور احمد محمد احمد محمد وكيلا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية للارشاد والتدريب

الدكتور عبد الناصر بدوي السيد وكيلا لمعهد بحوث امراض النباتات لشئون الانتاج

الدكتور خالد السيد عبد المولي وكيلا للمعمل المركزي للزراعة العضوية للارشاد والتدريب

الدكتور ابراهيم محمد كامل وكيلا للمعمل المركزي للزراعة العضوية لشئون البحوث

هذا ويتقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بخالص التهنئة لوكلاء المعاهد الجدد متمنين لهم التوفيق في مهمتهم فضلا عن تقديم الشكر والتقدير لوكلاء المعاهد السابقين على ما بذلوة من جهد خلال فترة عملهم متمنين لهم التوفيق ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية انه سوف يتم تقديم كافة وسائل الدعم للوكلاء الجدد