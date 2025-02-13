قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال
تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو .. فيديو
أقوى دعاء في ليلة النصف من شعبان.. كلمات تدخل الجنة وعهد عند الله
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الخميس
إغلاق باب تلقي طلبات الترشح على انتخابات الصحفيين اليوم
تعليق ناري من تامر أمين على الهجوم ضد جروس.. فيديو
إطلاق منصة مصر العقارية غداً بحضور مسئولي الإسكان والاتصالات
محافظ بورسعيد يزف بشرى : طرح استمارات الإسكان التعاوني الأحد | خاص
إعلام عبري: إسرائيل حصلت على موافقة أمريكية للبقاء في جنوب لبنان لفترة طويلة
فتح: تحية لرئيس وشعب مصر للوقوف على قلب رجل واحد لرفض التهجير
ترامب لـ شعب الاردن: ملككم رجل عظيم وأحد القادة الحقيقيين في العالم
نهال طايل تنهار من البكاء أثناء دخول الطفل علي| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 13 فبراير | انفراجة مالية وأحداث رومانسية

برج العقرب
برج العقرب
اسماء محمد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) يمتلك ذكاء عالي بجانب القدرة على تحقيق النجاح المالى والمهنى ولكنه كثير الشك.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم  الخميس 13 فبراير 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 13 فبراير 2025

 

يحمل اليوم بشرى لك يابرج العقرب الذين يعانون بسبب قضية قانونية تتعلق بأمور مالية ، فهناك احتمال كبير أن تحكم المحكمة لصالحك، وسيكون يوم رومانسي مميز وسيضيف الأصدقاء الإثارة إلى يومك من خلال التخطيط لشيء ممتع في المساء.


برج العقرب على الصعيد المهنى

ستحافظ على أداء مبهر في مجال عملك، وستتحسن الأمور المتعلقة بالإدارة، وستتعزز إصرارك، وسيستمر دعم كبار المسئولين لك، وستنجح خطط العمل، وسيتعاون المسؤولون، وسيظل التركيز على تحقيق الأهداف بذكاء واستراتيجية، ومن المرجح أن تنجح في تحديد الأهداف والتفكير الكبير سيعزز التقدم.

برج العقرب عاطفيا

ستزدهر العلاقات الشخصية، وستتمتع بالسهولة والنشاط في الحب، وستعبر عن مشاعر مهمة وتلبي توقعات أحبائك، وسيتحسن التفاهم المتبادل، مما يؤدي إلى علاقات سعيدة، وستكتسب الثقة، وستتقاسم اللحظات السعيدة، وستعتني بالأصدقاء، وسيظل أحباؤك جديرين بالثقة.

برج العقرب على الصعيد الصحي

ستكون الجبهة الشخصية قوية، وستسود روح التعاون، وستتحسن السمعة والتوازن، وستركز على التنظيم والانضباط، وستظل صحتك جيدة، وستكون شخصيتك جذابة، وسترتفع ثقتك بنفسك.

توقعات برج العقرب في الفترة المقبلة 

قد تحدث مكاسب مالية غير متوقعة، ستتفوق في توسيع الأعمال، سينمو اهتمامك بالأمور التجارية، ستستغل فرصًا مهمة.

حظك اليوم برج العقرب توقعات برج العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

تشييع جنازة الفنانة إنجي مراد في دمشق بعد رحيلها أثناء الولادة.. صور

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسروا القاعة والعريس قلع الحزام ونزل ضرب في أهل العروسة.. تفاصيل خناقة فرح الشرقية | شاهد الفيديو

أمطار

تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى للمصريين

الأهلي

إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الدكتور مصطفى مدبولي

قبل عرضها على الرئيس| الحكومة تضع اللمسات النهائة على حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل

الطقس في مصر

أمطار تضرب شمال البلاد والبرودة مستمرة غدا .. وهذا موعد تحسن الطقس

قصة سفاح المعمورة

سفاح المعمورة.. لماذا أنهى محامي الإسكندرية حياة سيدتين وسر التابوت؟

ترشيحاتنا

الدورى

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس

الاهلي

الأخطاء التحكيمية .. خطاب رسمي من الاهلي لاتحاد الكرة

يحيى عطية الله

يحيى عطية الله: الأهلي يمتلك جينات الفوز بالبطولات.. وأتمنى كتابة التاريخ

بالصور

ربنا يحميك.. حنان ترك تنشر صورة مع ابن شقيقها

حنان ترك مع ابن شقيقها
حنان ترك مع ابن شقيقها
حنان ترك مع ابن شقيقها

شبيكة جريء.. ريم البارودى تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

شبيكة جرئ.. ريم البارودى تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة
شبيكة جرئ.. ريم البارودى تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة
شبيكة جرئ.. ريم البارودى تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

تناول الثوم على الريق .. طريقة طبيعية لتعزيز صحتك ومناعتك

تناول الثوم على الريق .. طريقة طبيعية لتعزيز صحتك ومناعتك
تناول الثوم على الريق .. طريقة طبيعية لتعزيز صحتك ومناعتك
تناول الثوم على الريق .. طريقة طبيعية لتعزيز صحتك ومناعتك

أحلى وصفة بان كيك لأطفالك بأكتر طريقة مظبوطة

احلى وصفة بان كيك لأطفالك بأكتر طريقة مظبوطه ..
احلى وصفة بان كيك لأطفالك بأكتر طريقة مظبوطه ..
احلى وصفة بان كيك لأطفالك بأكتر طريقة مظبوطه ..

فيديو

أسما إبراهيم

عملولي سحر وأقرب الناس خانّي.. أسما إبراهيم تكشف أحداث مرعـبة في حياتها

ياسمين عبد العزيز

أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد شائعة ارتباطها

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025.. هنيدي يفيق من غيبوبته في برومو شهادة معاملة أطفال

مسلسل إخواتي

مسلسلات رمضان 2025.. أحلام تتحقق في برومو مسلسل إخواتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

المزيد