ما علاقة أمها؟.. مفاجأة جديدة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

نشر حساب آني أورفلي -والدة الفنانة السورية الراحلة إنجي مراد- عبر فيسبوك، مقطع فيديو، ظهرت فيه ابنة خال الفنانة الراحلة، لتكشف فيه أمرا هاما بخصوص الوفاة وحقيقة انتقال العدوى.

وأوضحت ابنة خال إنجي مراد -في مقطع الفيديو- أن عمتها (والدة إنجي) لم تنقل أي فيروس أو عدوى لـ ابنتها، مؤكدة أنها تعيش مع عمتها ولم تصب بأي عدوى.

وقالت ابنة خال انجي مراد: «لكل الناس اللي بتشمت بهالوقت الصعب وكل اللي بيكتب بوست ويقول إن عمتي هي اللي عادية ابنتها بـ الفيروس .. أنا قاعدة مع عمتي كل الوقت والحمدلله ما فيني شي ولا مريضة وإن شاء الله كل واحد شمتان بينرد كل شي ينقال عليه ويلاقيها بحاله وأحبابه».

ابنة خال إنجي مراد

انجي مراد وابنة خالها

سبب وفاة إنجي مراد

حالة من الحزن سيطرت على آني أورفلي -والدة الفنانة السورية الراحلة إنجي مراد- بعد رحيل ابنتها يوم الأحد 10 فبراير، أثناء عملية الولادة.

وظهرت حالة الحزن على والدة إنجي مراد، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت عدة منشورات عبرت من خلالها عن حزنها الشديد، كما تحدثت عن تفاصيل وفاة ابنتها، وحسمت الجدل عن سبب الوفاة.

وقالت والدة إنجي مراد، في أول منشور عن سبب وفاة ابنتها، إن ابنتها كانت تعاني من التهاب فقط ولم تصاب بأي فيروس، مشيرة إلى أن ابنتها خافت أن تتناول الأدوية لعلاج الإلتهاب حتى لا يتأثر بها «الجنين» فزاد الإلتهاب معها حتى تدهورت صحتها قُبيل الولادة.

وكتبت والدة إنجي مراد، عبر فيسبوك: «بنتي معها كان التهاب فقط فقط يا ناس وعملوا بلبنان تحاليل مافي اي فايروس بس هي خافت تاخد ادوية وتأثر عالولد لصار معها التهاب قوي اهملت بصحتها خوفا على ابنها وجريب عادي والكل مصدوم بس خلص الله حابب ياخد هالملاك ؤاخدها منا والكل فكر فايروس وبس عملنا تحاليل انصدمنا صدمة عمرنا ما معها اي فايروس الله يرحمها ويحسن إليها ويعوضها الجنة لأنها بتستاهل كل الدعاوي الطيبة واليوم راح شخص يعمل إلها عمرة راحت طاهرة نفسى هي وابنها الله يرحمك ويحسن إليكي».

انجي مراد

جنازة انجي مراد

شيعت جنازة الفنانة السورية إنجي مراد من مسدج لالا باشا في دمشق، ودفنت في مقبرة الدحداح.

وحرصت عائلة إنجي مراد ومحبوها على المشاركة في مشهد وداعها، وتقديم التعازي لأسرتها وزوجها.

عزاء انجي مراد

وتتلقى أسرة انجي مراد، واجب العزاء فيها اليوم الخميس، وغدا الجمعة.