علق الإعلامي أحمد شوبير على بيان النادي الأهلي المرسل إلى اتحاد الكرة المصري، بشأن تكرار الأخطاء التحكيمية الفجة التي تؤثر فينتائج المباريات.
وقال شوبير عبر قناة النادي الأهلي: "يمكن الأمر اللي لم يذكر في بيان النادي الأهلي لأنه مش بيحب يتطرق للأندية الأخرى، هو ليه مفيش حكام دوليين لمباراة بيراميدز، نادي كبير وبينافس على بطولة الدوري".
وتابع: "في علامات استفهام كتير على التحكيم، وفي حاجة غريبة بقا اسمها مراجعة الفار، تأخير غير طبيعي بسبب الرجوع إلى الفار".
وواصل: "بيتعاملوا مع القصة كأنها مسرحية، المشهد الأول وبعدين المشهد الثاني، وبعدها الفصل الأخير، وبعد كله ده اللعبة إيه يا كابتن مفيهاش حاجة".
وأتم: "الحكم بقا بيعمل إيه يوقف اللعب، واللاعيبة تسأله رايح فين يا كابتن، يقولهم رايح مشوار للفار".
علامات استفهام.. أحمد شوبير يعلق على بيان الأهلي بشأن التحكيم
علق الإعلامي أحمد شوبير على بيان النادي الأهلي المرسل إلى اتحاد الكرة المصري، بشأن تكرار الأخطاء التحكيمية الفجة التي تؤثر فينتائج المباريات.