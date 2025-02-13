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هجوم أوكراني على قافلة روسية تؤمن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم أوكراني على قافلة روسية تؤمن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية نجحت في التصدي لهجوم جوي استهدف أراضي مقاطعة روستوف حيث دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة تشيرتكوفسكي دون وقوع إصابات أو أضرار.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من إعتراض وتدمير83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 9 مقاطعات روسية خلال الليل من بينها 37 فوق مقاطعة بريانسك.

وأشارت الوزارة كذلك الي أن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية قافلة روسية تؤمن سلامة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء توجههم إلى محطة زابوروجيا النووية.

ومن جانبها، أكدت إدارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية أن الوضع في المحطة بعد فشل عملية تناوب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية متوتر لكن تحت السيطرة.

كما إقترحت إدارة محطة زابوروجيا أن تكون عملية تناوب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر الأراضي الروسية فهذا أكثر أمانا.


 

روسيا وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني محطة زابوروجيا النووية

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