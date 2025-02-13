متحدث الوزراء: قررنا التصدي للأعباء التي تواجه المستثمرين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء أمس يأتي في إطار دراسة الأعباء التي يواجهها المستثمرون في مصر، خاصة خلال التعامل مع جهات متعددة، من خلال تعامل مع عدة جهات تم رصدها مؤخرا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كانت هناك مطالبات من بعض المستثمرين للعمل على تخفيف الأعباء، خاصة خلال تعدد الرسوم والضرائب التي تفرض للجهات المتعددة، مما يلقي أعباء إضافية علي المستثمرين.

وتابع أن الحكومة الحالية قررت التصدي لتلك الأعباء والعمل على حلها فى إطار الهدف الأشمل، وهو العمل على معالجة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وهذا الأمر يضاف إلى سياسات أخري عديدة، منها تخفيف زمن الإفراج الجمركي، وتبني سياسات ضريبية جديدة.