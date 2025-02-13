قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعادة تسكين المدرسين المتعاقدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم
فان دايك بعد التعادل مع إيفرتون: نشعر بخيبة أمل.. والمرحلة الأخيرة صعبة
وزير الدفاع الأمريكي: مبادرة ترامب للسلام ليست خيانة لـ أوكرانيا
إصطفاف معدات ثقيلة وشاحنات تحمل منازل متنقلة أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة
الأرصاد تكشف حالة الطقس: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. وتحسن ملحوظ في هذا الموعد
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 13-2-2025
حبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.. اعرف السبب
هاني سعيد: الحديث عن مجاملة الحكام لبيراميدز «كوميديا»
أهلي جدة يتحدى «النصر» في كلاسيكو الدوري السعودي
الرئيس السيسي يوفد محافظ القاهرة لحضور الاحتفال بليلة النصف من شعبان
مساعد وزير الخارجية الأسبق: قمة القاهرة الطارئة تعد الأهم في تاريخ القمم العربية
7 % من الرجال يصابون باكتئاب الحمل.. استشاري نفسي يعلن مفاجأة|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها نور بهذه الطريقة| شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
سارة عبد الله

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى نور، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت هنا لشقيقتها في رسالة تهنئة: “عيد ميلاد سعيد ملاكي الصغير، شكرا على أنك دايما أفضل صديقة”.

مسلسل إقامة جبرية

وحقق مسلسل “إقامة جبرية” للنجمة هنا الزاهد نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضه على منصة Watch It، حيث تصدّر الترند على السوشيال ميديا ومحركات البحث بفضل قصته المثيرة والمشوقة، إضافةً إلى أداء أبطاله، خاصةً هنا الزاهد التي تألقت في دور المريضة النفسية سلمى، وصابرين في دور الطبيبة النفسية التي تحاول حماية ابنها من خطر هذه الفتاة المضطربة.

مع نهاية مسلسل إقامة جبرية، تم الكشف عن الجرائم التي ارتكبتها سلمى، مما دفع موسى إلى مواجهتها بصحبة الشرطة. حاولت سلمى استعطافه بحبها له ورغبتها في الزواج منه، لكنها في النهاية تم القبض عليها وإيداعها في السجن. 

إلا أن المفاجأة جاءت عندما ظهرت مشنوقة في الحبس، ولكن مع مشهد يُظهر أنها لا تزال تتنفس، مما يفتح باب التكهنات حول استمرار القصة في جزء ثانٍ.

هنا الزاهد مسلسل إقامة جبرية إقامة جبرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

قبل عرضها على الرئيس| الحكومة تضع اللمسات النهائة على حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل

رامي ربيعة

رامي ربيعة نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع الفتح السعودي

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب

الذهب

لأول مرة.. توقع مستقبلي لـ جرام الذهب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

زيزو

بعد جدل صورته.. والد زيزو يكشف حقيقة توقيع نجله لـ الأهلي

ترامب - الملك عبدالله

ترامب لـ شعب الاردن: ملككم رجل عظيم وأحد القادة الحقيقيين في العالم

أرشيفية

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الخميس

ترشيحاتنا

جانب من الإفتتاح

بحضور وزيري الأوقاف والري ومحافظ القاهرة.. افتتاح مسجد الطاهرة بسراي القبة بعد تطويره

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب.. أدعية مستحبة لرفع الأعمال وغفران الذنوب

أحب الأعمال إلى الله في رمضان

أحب الأعمال إلى الله في رمضان.. أمين الفتوى ينصح بها| فيديو

بالصور

ريا أبي راشد تثير الجدل بفستان أسود في دبي| شاهد

. ريا أبي راشد
. ريا أبي راشد
. ريا أبي راشد

جورجينا تثير الجدل بفستان فوشيا| شاهد

جورجينا
جورجينا
جورجينا

طريقة تخليل البصل الصغير

تخليل البصل
تخليل البصل
تخليل البصل

فوائد شرب اليانسون على الريق

فوائد شرب اليانسون على الريق
فوائد شرب اليانسون على الريق
فوائد شرب اليانسون على الريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد