هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها نور بهذه الطريقة| شاهد

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى نور، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت هنا لشقيقتها في رسالة تهنئة: “عيد ميلاد سعيد ملاكي الصغير، شكرا على أنك دايما أفضل صديقة”.

مسلسل إقامة جبرية

وحقق مسلسل “إقامة جبرية” للنجمة هنا الزاهد نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضه على منصة Watch It، حيث تصدّر الترند على السوشيال ميديا ومحركات البحث بفضل قصته المثيرة والمشوقة، إضافةً إلى أداء أبطاله، خاصةً هنا الزاهد التي تألقت في دور المريضة النفسية سلمى، وصابرين في دور الطبيبة النفسية التي تحاول حماية ابنها من خطر هذه الفتاة المضطربة.

مع نهاية مسلسل إقامة جبرية، تم الكشف عن الجرائم التي ارتكبتها سلمى، مما دفع موسى إلى مواجهتها بصحبة الشرطة. حاولت سلمى استعطافه بحبها له ورغبتها في الزواج منه، لكنها في النهاية تم القبض عليها وإيداعها في السجن.

إلا أن المفاجأة جاءت عندما ظهرت مشنوقة في الحبس، ولكن مع مشهد يُظهر أنها لا تزال تتنفس، مما يفتح باب التكهنات حول استمرار القصة في جزء ثانٍ.