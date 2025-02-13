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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفات فعالة للتخلص من آلام الرقبة والظهر| من مطبخك

آلام الرقبة
آلام الرقبة
هاجر هانئ

آلام الرقبة والظهر من المشكلات الشائعة التي قد تؤثر على الحياة اليومية،  لحسن الحظ، هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف هذه الآلام.

بعض العلاجات الطبيعية لـ آلام الرقبة والظهر 

 

- زيت النعناع واللافندر
اخلط بضع قطرات من زيت النعناع مع زيت اللافندر، دلك المزيج على منطقة الرقبة أو الظهر بلطف.
زيت النعناع يساعد في تخفيف الألم بفضل تأثيره المنعش والمريح، بينما يعمل زيت اللافندر على تهدئة العضلات المتوترة.

-زيت الكافور والفلفل الحار
اخلط كمية صغيرة من زيت الكافور مع زيت الفلفل الحار، وقم بتدليك المنطقة المتألمة بلطف.
زيت الكافور له تأثير مهدئ ومخفف للألم، في حين يعمل زيت الفلفل الحار على تحفيز الدورة الدموية وتخفيف التوتر العضلي.

-كمادات دافئة
اغمر قطعة قماش نظيفة في ماء دافئ، ثم ضعها على منطقة الألم لمدة 15-20 دقيقة.
 الحرارة تساعد على استرخاء العضلات المتوترة وتحسين تدفق الدم إلى المنطقة المتألمة.

-مغلي الزنجبيل
 اغلي قطعة صغيرة من الزنجبيل في كوب من الماء لمدة 10 دقائق، اشرب المغلي مرة أو مرتين يوميًا.
 الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الألم وتحسين حركة العضلات.

- التمدد واليوغا
يمكن ممارسة بعض تمارين اليوغا البسيطة مثل وضعية الكلب المتجه لأسفل أو التمدد العكسي لتخفيف آلام الظهر والرقبة.
تساعد تمارين التمدد على تحسين المرونة وتقوية العضلات، مما يقلل من الضغط على الرقبة والظهر.

- خل التفاح والماء
أضف خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ واشربه قبل النوم.
 خل التفاح يُعتبر مضادًا للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل الألم والالتهابات في الظهر والرقبة.

-زيت الزيتون والكركم
  اخلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، دلك المزيج على المنطقة المصابة بلطف.
الكركم يحتوي على مادة الكركومين التي لها خصائص مضادة للالتهابات، بينما يساعد زيت الزيتون في تهدئة الجلد.

المصدر: timesnownews

الظهر الرقبة آلام الرقبة

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